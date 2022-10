Aktie in diesem Artikel Citigroup Inc. 43,14 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Citigroup vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 US-Dollar belassen. Die Markterwartungen an die US-Bank könnten leicht überzogen sein, schrieb Analystin Susan Roth Katzke in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts steigender Zinsen gebe es zwar Grund für gewissen Optimismus hinsichtlich der Umsatzentwicklung. Befürchtungen wecke aber die Ausgabenseite, wo sich der Markt nun weitere Klarheit erhoffe./tav/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 11:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.