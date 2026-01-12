DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 +2,9%Nas23.352 -1,5%Bitcoin83.762 +2,4%Euro1,1652 +0,1%Öl66,27 +1,2%Gold4.606 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant
Analyst sieht Potenzial: Wells Fargo setzt 2026 auf diese Energie-Aktien Analyst sieht Potenzial: Wells Fargo setzt 2026 auf diese Energie-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Renditeziel bestätigt

Citigroup-Aktie fällt: Russland-Verkauf drückt auf Gewinn

14.01.26 17:07 Uhr
Citigroup-Aktie niedriger wegen Russland-Verlust | finanzen.net

Die Trennung vom Russland-Geschäft hat der Citigroup im vierten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citigroup Inc.
97,00 EUR -2,04 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dem gegenüber standen unter anderem überraschend hohe Erträge im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen. Im vierten Quartal reduzierte sich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden US-Dollar (2,1 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Ohne Russlandbelastung hätte der Gewinn bei 3,6 Milliarden Dollar gelegen. Im Gesamtjahr verdiente Citi 14,3 Milliarden Dollar und damit 13 Prozent mehr als 2024.

Wer­bung

Das Institut hatte Ende Dezember mitgeteilt, die erforderlichen internen Genehmigungen erhalten zu haben, die AO Citibank zu verkaufen, die die verbliebenen Geschäfte in Russland betreibt. Daraus ergab sich vor Steuern ein Verlust von 1,2 Milliarden Dollar. Der Abschluss des Verkaufs wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet.

Citi-Chefin Jane Fraser zeigte sich mit dem Gesamtjahr zufrieden: Das Institut habe 2025 "bedeutende Fortschritte" gemacht. Sie bestätigte das Ziel, im laufenden Jahr eine Eigenkapitalrendite von 10 bis 11 Prozent zu erzielen und die Citigroup so für Renditen über diesem Niveau in den folgenden Jahren zu positionieren. 2025 lag die Eigenkapitalrendite exklusive Sondereffekten bei 8,8 Prozent.

Im NYSE-Handel fällt die Citi-Aktie zeitweise 2,98 Prozent auf 112,84 US-Dollar.

/lew/men/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Citigroup und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Citigroup

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Citigroup

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com, Kiev.Victor / Shutterstock.com

Nachrichten zu Citigroup Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Citigroup Inc.

DatumRatingAnalyst
10.10.2022Citigroup NeutralCredit Suisse Group
21.01.2021Citigroup HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.2020Citigroup OutperformRBC Capital Markets
02.04.2020Citigroup HoldDeutsche Bank AG
08.01.2020Citigroup OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Citigroup OutperformRBC Capital Markets
08.01.2020Citigroup OutperformRBC Capital Markets
04.04.2019Citigroup buyHSBC
18.01.2019Citigroup OutperformBMO Capital Markets
02.01.2019Citigroup OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Citigroup NeutralCredit Suisse Group
21.01.2021Citigroup HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2020Citigroup HoldDeutsche Bank AG
20.07.2018Citigroup NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Citigroup HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2017Citigroup SellUBS AG
02.11.2011Citigroup verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
28.07.2011Citigroup verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
01.02.2010Citigroup verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
22.10.2009Citigroup verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Citigroup Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen