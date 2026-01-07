ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 934,76 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ams-OSRAM Equal Weight
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
8,27 CHF
|Abst. Kursziel*:
20,92%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
8,10 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,43 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
