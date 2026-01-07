DAX 25.127 +0,0%ESt50 5.904 -0,3%MSCI World 4.482 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.455 -0,6%Bitcoin 78.245 +0,1%Euro 1,1649 -0,3%Öl 61,61 +2,0%Gold 4.449 -0,2%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM Equal Weight

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
10,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
8,27 CHF		 Abst. Kursziel*:
20,92%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
8,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

13:21 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ams-OSRAM Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.25 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

