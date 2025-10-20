DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.014 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,97 -0,6%Gold4.360 +2,6%
Medienbericht

ams-OSRAM-Aktie im Höhenflug: Spekulation über Meta-Partnerschaft

20.10.25 19:44 Uhr
Meta-Gerücht lässt ams-OSRAM-Aktie explodieren - Aktie schießt 9 Prozent nach oben! | finanzen.net

Ein unbestätigter Bericht über eine Partnerschaft mit Meta beflügelt ams-OSRAM. Der Halbleiterkonzern könnte von künftigen Entwicklungen im Bereich innovativer Display-Technologien profitieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
12,80 EUR 1,00 EUR 8,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ein Medienbericht über eine mögliche Partnerschaft mit dem US-Social-Media-Riesen Meta hat am Montag den Kurs von ams-OSRAM um 9,3 Prozent in die Höhe getrieben. Die Titel des österreichischen Halbleiterkonzerns, dessen Aktien in Zürich gehandelt werden, kosteten dort zum Handelsschluss 11,88 Franken In der Jahresbilanz hat sich der ams-OSRAM-Kurs nun wieder verdoppelt.

Ein Händler verwies auf einen bislang unbestätigten Medienbericht, wonach Meta eine Zusammenarbeit mit ams-OSRAM zur gemeinsamen Entwicklung von MicroLED-Technologien anstreben könnte. Demnach soll der US-Konzern im bayerischen Regensburg in der Nähe zu einer ams-OSRAM-Niederlassung ein Forschungs- und Entwicklungsteam eingerichtet haben.

"Es ist noch zu früh, um darüber zu spekulieren, ob und in welchem Umfang Meta MicroLED-Displays einsetzen wird", sagte der Händler. Jede kommerzielle Nutzung dieser Technologie würde sich aber positiv für ams-OSRAM auswirken, erwähnte er.

Analysen zu ams-OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
13.10.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
16.09.2025ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.10.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
04.08.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
29.07.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
23.07.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.06.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.05.2025ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.11.2023ams UnderweightBarclays Capital
29.09.2023ams UnderweightBarclays Capital
28.09.2023ams UnderweightBarclays Capital
04.05.2022ams UnderweightBarclays Capital
06.04.2022ams UnderweightBarclays Capital

