Lukratives ams-OSRAM-Investment?

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr eingefahren

21.11.25 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
8,11 EUR -0,54 EUR -6,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die ams-OSRAM-Aktie an diesem Tag 5,91 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,909 ams-OSRAM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,78 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 20.11.2025 auf 8,03 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 35,78 Prozent.

Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich jüngst auf 804,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

