DHL Group (ex Deutsche Post)
Marktkap. 50,76 Mrd. EUR KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Aller Sorgen von Bedenkenträgern zum Trotz sei der Welthandel auch 2025 - trotz der US-Zollpolitik - gewachsen, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe in diesem Sinne keine Deglobalisierung; der Umbau der Lieferketten durch die Unternehmen als Anpassung an das neue Umfeld sei aber real. Die dadurch wachsende Komplexität sei positiv für Frachtlogistiker, die Lösungen für solche komplexen Lieferkettenprobleme anböten./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 22:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:00 / UTC
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
42,80 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
46,95 €
|Abst. Kursziel*:
-8,84%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
46,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,78%
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
