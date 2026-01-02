DAX 24.539 +0,2%ESt50 5.850 +1,0%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,31 +1,8%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.117 +1,3%Euro 1,1685 -0,3%Öl 60,23 -0,9%Gold 4.422 +2,1%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Aller Sorgen von Bedenkenträgern zum Trotz sei der Welthandel auch 2025 - trotz der US-Zollpolitik - gewachsen, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe in diesem Sinne keine Deglobalisierung; der Umbau der Lieferketten durch die Unternehmen als Anpassung an das neue Umfeld sei aber real. Die dadurch wachsende Komplexität sei positiv für Frachtlogistiker, die Lösungen für solche komplexen Lieferkettenprobleme anböten./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 22:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
46,95 €		 Abst. Kursziel*:
-8,84%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
46,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,78%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

