DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 52,35 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der DHL Group zwar von 48 auf 51 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrem zuletzt guten Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die verbesserte Geschäftsdynamik sei im Kurs angekommen, schrieb Patrick Creuset am Mittwoch in seiner Branchenanalyse. Er rechnet mit starken Ergebnissen für das vierte Quartal und einem Ausblick im Rahmen der Markterwartungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
46,74 €		 Abst. Kursziel*:
9,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,12%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:21 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
08.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
19.12.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

