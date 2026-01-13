DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 52,35 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der DHL Group zwar von 48 auf 51 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrem zuletzt guten Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die verbesserte Geschäftsdynamik sei im Kurs angekommen, schrieb Patrick Creuset am Mittwoch in seiner Branchenanalyse. Er rechnet mit starken Ergebnissen für das vierte Quartal und einem Ausblick im Rahmen der Markterwartungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
46,74 €
|Abst. Kursziel*:
9,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,12%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
