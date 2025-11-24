DAX 23.570 +0,5%ESt50 5.612 +0,7%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,95 -2,0%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.620 +0,1%Euro 1,1579 +0,1%Öl 62,33 -0,5%Gold 4.165 +0,8%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 48,68 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DHL Group von 36,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Cristian Nedelcu hob am Dienstagabend seine operativen Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 an. Unter anderem deuteten einige Daten eine Erholung im Luftfracht/Express-Geschäft im vierten Quartal an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
44,16 €		 Abst. Kursziel*:
-3,76%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
44,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,39%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:51 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
20.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
14.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

