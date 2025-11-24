DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 48,68 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DHL Group von 36,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Cristian Nedelcu hob am Dienstagabend seine operativen Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 an. Unter anderem deuteten einige Daten eine Erholung im Luftfracht/Express-Geschäft im vierten Quartal an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
42,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
44,16 €
|Abst. Kursziel*:
-3,76%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
44,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,39%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
