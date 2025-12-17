DAX 24.022 +0,3%ESt50 5.704 +0,4%MSCI World 4.350 +0,0%Top 10 Crypto 11,49 +3,2%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.316 +1,4%Euro 1,1725 -0,1%Öl 59,63 -1,7%Gold 4.326 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, TUI im Fokus
Top News
Douglas-Aktie verliert trotzdem deutlich: Umsatz- und Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2024/25 Douglas-Aktie verliert trotzdem deutlich: Umsatz- und Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2024/25
Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
46,17 EUR +0,03 EUR +0,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,56 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

12:46 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,17 EUR 0,03 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Der Welthandel erhole sich von einem äußerst volatilen Jahr 2025 mit einem Anstieg des globalen Containervolumens und der internationalen Luftfracht, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Logistikbranche. Da die Reedereien die Suezkanal-Transitfahrten zwischen Asien und Europa aber erst langsam wieder aufnähmen, seien die Schwankungen und Schockwellen noch nicht vorbei./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 22:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
46,17 €		 Abst. Kursziel*:
-7,30%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
46,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,30%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

12:46 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
02.12.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Bewertung im Fokus Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag verlustreich
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag leichter
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Mittwochnachmittag ab
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich leichter
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Zuschlägen
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu
Zacks Western Union Ties Up With Deutsche Post to Broaden Germany Reach
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen