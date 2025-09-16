DAX23.532 -0,5%ESt505.450 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.865 -2,4%Euro1,1768 +0,2%Öl66,96 +0,5%Gold3.719 +0,9%
Übernahme geplant

BBVA-Aktie fällt: Höheres Angebot für Sabadell vorgelegt

22.09.25 10:31 Uhr
BBVA- und Sabadell-Aktie in Rot: Bankenbeben: BBVA erhöht Übernahmeangebot für Sabadell deutlich | finanzen.net

Die spanische Großbank BBVA hat die Übernahmeofferte für den Konkurrenten Banco de Sabadell erhöht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3,19 EUR -0,02 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
16,20 EUR -0,26 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Rahmen eines für die Aktionäre besseren Umtauschverhältnisses der Aktien werde Banco de Sabadell nun mit 17,04 Milliarden Euro ausschließlich in Anteilsscheinen bewertet.

Wer­bung

BBVA teilte am Montag mit, dass das Verhältnis nun bei 4,8376 Stammaktien von Sabadell zu einer BBVA-Aktie liege. Zuvor wurden eine BBVA-Aktie und 0,70 Euro in bar für jeweils 5,5483 Sabadell-Aktien angeboten.

Basierend auf den Schlusskursen vom Freitag bewertet das neue Angebot jede Sabadell-Aktie mit 3,39 Euro, verglichen mit einer Bewertung von 3,08 Euro pro Aktie nach den bisherigen Bedingungen. Die Sabadell-Aktie schloss am Freitag bei 3,34 Euro.

BBVA hatte Anfang des Monats sein feindliches Übernahmeangebot an die Aktionäre von Sabadell gerichtet. Der Vorstand von Sabadell hatte das vorherige Angebot abgelehnt.

Wer­bung

An der spanischen Börse verliert die BBVA-Aktie am Montag zeitweise 1,55 Prozent auf 16,155 Euro, während Sabadell-Aktien um 3,11 Prozent auf 3,235 Euro nachgeben.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumRatingAnalyst
12.09.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
11.09.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
11.09.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.04.2025BBVA Equal WeightBarclays Capital
13.12.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
01.08.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
12.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.09.2020BBVA SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

