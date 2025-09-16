BBVA-Aktie fällt: Höheres Angebot für Sabadell vorgelegt
Die spanische Großbank BBVA hat die Übernahmeofferte für den Konkurrenten Banco de Sabadell erhöht.
Im Rahmen eines für die Aktionäre besseren Umtauschverhältnisses der Aktien werde Banco de Sabadell nun mit 17,04 Milliarden Euro ausschließlich in Anteilsscheinen bewertet.
BBVA teilte am Montag mit, dass das Verhältnis nun bei 4,8376 Stammaktien von Sabadell zu einer BBVA-Aktie liege. Zuvor wurden eine BBVA-Aktie und 0,70 Euro in bar für jeweils 5,5483 Sabadell-Aktien angeboten.
Basierend auf den Schlusskursen vom Freitag bewertet das neue Angebot jede Sabadell-Aktie mit 3,39 Euro, verglichen mit einer Bewertung von 3,08 Euro pro Aktie nach den bisherigen Bedingungen. Die Sabadell-Aktie schloss am Freitag bei 3,34 Euro.
BBVA hatte Anfang des Monats sein feindliches Übernahmeangebot an die Aktionäre von Sabadell gerichtet. Der Vorstand von Sabadell hatte das vorherige Angebot abgelehnt.
An der spanischen Börse verliert die BBVA-Aktie am Montag zeitweise 1,55 Prozent auf 16,155 Euro, während Sabadell-Aktien um 3,11 Prozent auf 3,235 Euro nachgeben.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
