DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.728 -0,5%Euro1,1729 -0,1%Öl67,09 +0,7%Gold3.691 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Intel 855681 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Abseits von KI und Leitzins - Portfoliomanager rät zu diesen Small- und Mid-Caps Abseits von KI und Leitzins - Portfoliomanager rät zu diesen Small- und Mid-Caps
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Bedeutender Sprung"

BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain

22.09.25 03:42 Uhr
Nach Bitcoin-ETF-Erfolg: NYSE-Aktie BlackRock plant Krypto-Tokenisierung für Milliardenmarkt | finanzen.net

Nach dem Erfolg seiner Bitcoin-ETFs plant BlackRock den nächsten Schritt: Der weltgrößte Vermögensverwalter prüft offenbar die Tokenisierung klassischer Fonds auf der Blockchain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of New York Mellon
91,70 EUR 0,76 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
681,60 EUR 6,70 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
264,85 EUR 0,60 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
91.347,3694 CHF -458,8145 CHF -0,50%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
97.727,6365 EUR -515,8368 EUR -0,53%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
85.157,0396 GBP -472,9210 GBP -0,55%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.002.831,3451 JPY -73.715,0141 JPY -0,43%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
114.627,2460 USD -684,7018 USD -0,59%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.440,4254 CHF -105,6842 CHF -2,98%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.680,7261 EUR -114,0306 EUR -3,00%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.207,2784 GBP -100,2682 GBP -3,03%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
640.379,3947 JPY -19.220,0240 JPY -2,91%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.317,2178 USD -136,8265 USD -3,07%
Charts|News
AVAX/CHF (Avalanche-Schweizer Franken)
25,2446 CHF -1,0729 CHF -4,08%
Charts|News
AVAX/EUR (Avalanche-Euro)
27,0079 EUR -1,1550 EUR -4,10%
Charts|News
AVAX/GBP (Avalanche-Britische Pfund)
23,5339 GBP -1,0132 GBP -4,13%
Charts|News
AVAX/JPY (Avalanche-Yen)
4.698,8760 JPY -196,3531 JPY -4,01%
Charts|News
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
31,6782 USD -1,3776 USD -4,17%
Charts|News
APT/CHF (Aptos-Schweizer Franken)
3,5826 CHF -0,0959 CHF -2,61%
Charts|News
APT/EUR (Aptos-Euro)
3,8329 EUR -0,1036 EUR -2,63%
Charts|News
APT/GBP (Aptos-Britische Pfund)
3,3398 GBP -0,0912 GBP -2,66%
Charts|News
APT/JPY (Aptos-Yen)
666,8483 JPY -17,3752 JPY -2,54%
Charts|News
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
4,4957 USD -0,1247 USD -2,70%
Charts|News
POL/CHF (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Schweizer Franken)
0,1893 CHF -0,0063 CHF -3,23%
Charts|News
POL/EUR (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Euro)
0,2026 EUR -0,0068 EUR -3,25%
Charts|News
POL/GBP (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Britische Pfund)
0,1765 GBP -0,0060 GBP -3,28%
Charts|News
POL/JPY (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Yen)
35,2420 JPY -1,1499 JPY -3,16%
Charts|News

• BlackRock plant wohl tokenisierte ETFs nach Bitcoin-ETF-Erfolg
• JPMorgan nennt Tokenisierung einen "bedeutenden Sprung"
• Stablecoins erhöhen Druck auf traditionelle Finanzwelt

Nach dem starken Erfolg seiner Spot-Bitcoin-ETFs prüft der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock nun offenbar die Tokenisierung klassischer börsengehandelter Fonds (ETFs) auf der Blockchain. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, erwägt BlackRock die Abbildung von Fonds mit Exponierung zu realen Vermögenswerten in tokenisierter Form.

ETF-Markt boomt: Krypto-Tokenisierung als nächster Schritt?

ETFs sind eines der beliebtesten Anlageinstrumente überhaupt. Wie Bloomberg unter Berufung auf Daten von Morningstar berichtet, gibt es mittlerweile mehr ETFs als börsennotierte Aktien. Die Idee hinter der Tokenisierung: Fondsanteile könnten künftig über Blockchain-Infrastrukturen rund um die Uhr handelbar sein - auch außerhalb klassischer Börsenzeiten. Zudem könnten sie in dezentralen Finanzanwendungen (DeFi) als Sicherheiten genutzt werden.

BlackRock ist in diesem Feld kein Neuling. Das Unternehmen verwaltet bereits den weltweit größten tokenisierten Geldmarktfonds: Den BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Dieser hält laut Cointelegraph rund 2,2 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, verteilt auf Blockchains wie Ethereum, Avalanche, Aptos oder Polygon.

JPMorgan-Analysten sehen "bedeutenden Sprung"

Auch andere Finanzriesen treiben die Entwicklung voran. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, kooperiert BlackRock mit Goldman Sachs und der Bank of New York Mellon (BNY) in einer neuen Initiative. Künftig sollen BNY-Kunden direkten Zugang zu Geldmarktfonds erhalten, deren Anteilseigentum direkt auf der privaten Blockchain von Goldman Sachs registriert ist. Damit wird ein weiterer Schritt in Richtung digitaler Kapitalmarktinfrastrukturen gemacht. JPMorgan bezeichnete die Tokenisierung gemäß Bloomberg als "bedeutenden Sprung" für die Geldmarktbranche.

Wachsender Krypto-Markt: Druck durch Stablecoins steigt

Der Vorstoß der TradFi-Riesen (Traditional Finance) geschieht nicht ohne Grund: Der rapide Aufstieg von Stablecoins verschiebt Liquidität zunehmend in Blockchain-basierte Märkte - eine potenzielle Bedrohung für klassische Geschäftsmodelle der Finanzhäuser.

Die Bedeutung tokenisierter Fonds hebt auch JPMorgan-Strategin Teresa Ho hervor. Gegenüber Bloomberg sagte sie: "Anstatt Bargeld oder Staatsanleihen zu hinterlegen, können Sie Geldmarktanteile einsetzen und verlieren dabei keine Zinsen. Das unterstreicht die Vielseitigkeit von Geldmarktfonds." Ihrer Einschätzung nach dürften tokenisierte Fonds weiterhin Kapital in die Branche ziehen und ihre Rolle als Sicherheiten stärken, hieß es.

BlackRocks Pläne: Regulierung entscheidet über Tempo

Noch ist offen, wie schnell sich BlackRocks Pläne realisieren lassen. Denn die Tokenisierung von Fonds muss regulatorische Hürden überwinden. Analysten erwarten allerdings Rückenwind: Das neue US-Gesetz GENIUS, die erste umfassende Stablecoin-Regulierung, schließt zwar renditebringende Stablecoins aus, könnte aber durch klarere Rahmenbedingungen den Weg für die Tokenisierung ebnen. Ob und wann Anleger in Europa von diesen Entwicklungen profitieren, hängt stark von den kommenden regulatorischen Entscheidungen ab.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Bank of New York Mellon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of New York Mellon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of New York Mellon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andrew Burton/Getty Images

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

DatumRatingAnalyst
11.09.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
08.07.2025JPMorgan ChaseCo BuyUBS AG
05.06.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.09.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
08.07.2025JPMorgan ChaseCo BuyUBS AG
05.06.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
20.05.2025JPMorgan ChaseCo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.07.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
20.05.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
14.04.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
16.01.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
02.12.2024JPMorgan ChaseCo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2022JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.10.2021JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2017JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.12.2012JPMorgan ChaseCo verkaufenJMP Securities LLC
21.09.2007Bear Stearns sellPunk, Ziegel & Co

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JPMorgan Chase & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen