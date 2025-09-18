DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.568 +0,2%Euro1,1774 -0,1%Öl67,50 ±-0,0%Gold3.646 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen letztlich höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rekordabflüsse bei Bitcoin: Droht dem Kryptomarkt jetzt die große Knappheit? Rekordabflüsse bei Bitcoin: Droht dem Kryptomarkt jetzt die große Knappheit?
Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017 Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wallet-Transfers

Rekordabflüsse bei Bitcoin: Droht dem Kryptomarkt jetzt die große Knappheit?

19.09.25 03:49 Uhr
Bitcoin-Knappheit voraus? Warum das vierte Quartal 2025 entscheidend für den Kryptomarkt werden könnte | finanzen.net

Rekordabflüsse erschüttern den Kryptomarkt: Hunderttausende Bitcoin verlassen die Börse. Das steckt hinter dem Trend zur Selbstverwahrung.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
93.005,9756 CHF 175,4832 CHF 0,19%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
99.567,8814 EUR 212,9292 EUR 0,21%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
86.611,9511 GBP 201,6621 GBP 0,23%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.354.665,1562 JPY 23.579,5072 JPY 0,14%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
117.235,5068 USD 93,4740 USD 0,08%
Charts|News
PEPE/CHF (Pepe-Schweizer Franken)
0,0000 CHF -0,0000 CHF -0,92%
Charts|News
PEPE/EUR (Pepe-Euro)
0,0000 EUR -0,0000 EUR -0,92%
Charts|News
PEPE/GBP (Pepe-Britische Pfund)
0,0000 GBP -0,0000 GBP -0,86%
Charts|News
PEPE/JPY (Pepe-Yen)
0,0017 JPY -0,0000 JPY -1,01%
Charts|News
PEPE/USD (Pepe-US-Dollar)
0,0000 USD -0,0000 USD -1,05%
Charts|News

• 360.000 Bitcoin von Krypto-Börsen abgezogen
• Trend zu Self-Custody nach Skandalen und Hacks
• Angebotsknappheit könnte Bitcoin-Kurs 2025 antreiben

Die Kryptomärkte erleben derzeit eine Entwicklung historischen Ausmaßes: In den vergangenen Monaten wurden laut Coincierge über 360.000 Bitcoin im Gegenwert von mehr als 40 Milliarden US-Dollar von zentralisierten Handelsplätzen abgezogen. Ein Großteil dieser Bestände dürfte wohl in private Wallets transferiert worden sein.

Abflüsse von zentralen Exchanges sind kein neues Phänomen. Doch die aktuellen Dimensionen markieren ein Allzeithoch. Während in den vergangenen Jahren immer wieder moderate Rückgänge verzeichnet wurden, erreichen die jüngsten Zahlen eine Größenordnung, die deutliche Konsequenzen für den Markt haben könnte. Ein Signal, das Anleger wie Analysten gleichermaßen aufhorchen lässt.

Sicherheit vor Rendite: Wird Self-Custody zum Standard?

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist gemäß Coincierge das Thema Selbstverwahrung. Nach Skandalen und Hacks großer Krypto-Börsen könnte das Vertrauen vieler Anleger in zentrale Plattformen massiv erschüttert sein. Statt ihre Bestände auf Exchanges zu belassen, sichern Investoren ihre Assets zunehmend über Hardware-Wallets oder dezentrale Lösungen, hieß es. Dieser Schritt bedeutet zwar mehr Verantwortung, bietet aber auch ein höheres Maß an Kontrolle und Sicherheit. Für viele langfristig orientierte Anleger mag dieser Trend logisch erscheinen: Wer an die künftige Wertsteigerung von Bitcoin glaubt, will die Coins nicht auf einer Plattform riskieren.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den sogenannten Whales, also Anlegern mit sehr großen Beständen. Anfang September 2025 transferierten sie laut Coincierge rund 500 BTC - im Wert von über 50 Millionen US-Dollar - von Binance in eine externe Wallet. Solche Bewegungen deuten meist darauf hin, dass Großinvestoren ihre Bestände nicht verkaufen, sondern langfristig sichern wollen. Historisch können solche Schritte auf eine neue Akkumulationsphase hindeuten.

Knappheit als Kurstreiber: Bitcoin-Prognose im Fokus

Die Abflüsse von den Handelsplätzen reduzieren das kurzfristig verfügbare Angebot an Bitcoin. Denn bleibt die Nachfrage stabil oder steigt sogar, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für kräftige Kursbewegungen nach oben. Besonders im traditionell starken vierten Quartal könnte sich dieser Effekt bemerkbar machen. Hinzu kommen externe Faktoren wie Zinspolitik oder neue Regulierungen, die den Markt zusätzlich bewegen können. Viele Experten sehen deshalb ein Umfeld, in dem selbst kleine Nachfrageschübe größere Preisimpulse auslösen könnten.

Konkurrenz für Bitcoin: Neue Kryptowährungen wittern ihre Chance bei Anlegern

Während Bitcoin mit einer potenziellen Knappheitsdynamik konfrontiert ist, nutzen laut Coincierge neue Token-Projekte die Aufmerksamkeit. Coins wie Bitcoin Hyper, PepeNode oder Snorter positionieren sich mit innovativen Ansätzen in Bereichen wie DeFi, Gaming oder der Tokenisierung realer Werte. Sie bieten womöglich hohe Gewinnchancen, sind aber auch mit extremer Volatilität verbunden.

Ob die Rekordabflüsse tatsächlich den Startschuss für eine neue Bitcoin-Rally markieren oder lediglich eine Momentaufnahme im volatilen Kryptomarkt bleiben, wird sich wohl allerdings erst in den kommenden Monaten zeigen.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Creativan, EddieCloud / Shutterstock.com