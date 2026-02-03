Solana Prognose: Unter 100 Dollar - SOL oder HYPER kaufen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana steht erneut unter Druck. Der SOL-Kurs ist in den vergangenen Tagen deutlich gefallen und notiert laut CoinMarketCap wieder unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste auf rund 23 Prozent. Der Blick auf den Kursverlauf zeigt eine anhaltende Abwärtsdynamik seit Ende Januar, begleitet von schwächerer Marktstimmung im gesamten Altcoin-Segment. Die Bewegung kommt nicht isoliert, sondern fällt in eine Phase erhöhter Risikoaversion, in der Anleger Gewinne realisieren. Gleichzeitig sorgt eine neue Einschätzung von Standard Chartered für zusätzliche Aufmerksamkeit rund um Solanas langfristige Perspektiven.

Solana: Kursrutsch unter 100 $ als Chance?

Der aktuelle Chart verdeutlicht, dass Solana innerhalb weniger Tage von Niveaus oberhalb von 125 US-Dollar schrittweise nach unten gedrückt wurde. Besonders auffällig ist der beschleunigte Abverkauf rund um den Monatswechsel, als mehrere Unterstützungszonen ohne nennenswerte Gegenwehr unterschritten wurden. Seitdem pendelt der Kurs in einem Bereich knapp unter 100 US-Dollar, was auf eine Phase der Neuorientierung hindeutet. Technisch betrachtet befindet sich SOL klar in einem kurzfristigen Abwärtstrend, während das Handelsvolumen zuletzt eher moderat blieb.

Solana Prognose: Neue Einordnung durch Standard Chartered

Vor diesem Hintergrund sorgt eine aktuelle Studie von Standard Chartered für eine differenzierte Perspektive. Die Bank senkte ihr Kursziel für Solana im Jahr 2026 auf 250 US-Dollar, während sie gleichzeitig die langfristige Prognose für 2030 deutlich anhob. In der Analyse wird argumentiert, dass Solanas nächste Wachstumsphase weniger von spekulativen Memecoin-Wellen, sondern stärker von stabilen Anwendungsfällen getragen werden könnte. Konkret verweist Standard Chartered auf das Potenzial von Stablecoin-basierten Micropayments, die von Solanas hoher Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Gebühren profitieren würden.

LATEST: Standard Chartered cut its 2026 SOL price target to $250 but raised its 2030 forecast to $2,000, citing a shift from memecoins to stablecoin-based micropayments as Solana's next dominant use case. pic.twitter.com/QH57TQVAW1 — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) February 3, 2026

Diese Einschätzung verschiebt den Fokus von kurzfristigen Kursbewegungen hin zu strukturellen Nutzungsszenarien. Sie impliziert jedoch auch, dass der Markt in den kommenden Jahren mit geringerer Euphorie, aber dafür mit nachhaltigerem Wachstum rechnen könnte. Der aktuelle Kurs unter 100 US-Dollar steht damit im Kontrast zu den langfristigen Annahmen, unterstreicht aber zugleich, wie stark kurzfristige Marktzyklen und langfristige Bewertungen auseinanderliegen können.

Nach Solana-Crash: Diese L2 verbindet Bitcoin und Solana

Die jüngsten Kursbewegungen bei großen Layer-1-Netzwerken wie Solana zeigen, wie schnell sich Marktstimmung und Kapitalflüsse ändern können. Während kurzfristige Rücksetzer für Unsicherheit sorgen, lenken sie zugleich den Blick auf neue Narrative innerhalb des Kryptomarktes. Besonders Lösungen, die bestehende Netzwerke erweitern statt ersetzen, gewinnen in solchen Phasen an Aufmerksamkeit. Vor diesem Hintergrund rücken Bitcoin-nahe Projekte stärker in den Fokus, die versuchen, die Stabilität des Bitcoin-Ökosystems mit moderner Blockchain-Infrastruktur zu verbinden und damit neue Nutzungsmöglichkeiten zu erschließen.

Ein Beispiel für diesen Ansatz ist Bitcoin Hyper, das sich gezielt an spekulative Anleger richtet, die bereit sind, ein erhöhtes Risiko für potenziell höhere Ertragschancen einzugehen. Das Projekt verfolgt das Ziel, Bitcoin über eine zusätzliche Layer-2-Struktur funktionaler zu machen, ohne das Mainnet selbst zu verändern. Technisch setzt Bitcoin Hyper dabei auf eine Verbindung zur Solana-Infrastruktur, um schnelle Transaktionen und niedrige Gebühren zu ermöglichen, während Bitcoin als ökonomische Basis dient.

Dieses Zusammenspiel adressiert ein zentrales Narrativ im aktuellen Marktumfeld: Bitcoin soll nicht nur Wertaufbewahrungsmittel bleiben, sondern stärker in Anwendungen eingebunden werden. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an. Durch die Kombination aus Bitcoin-Sicherheit und Solana-Performance positioniert sich das Projekt in einem Segment, das bislang nur wenige ausgereifte Lösungen vorweisen kann. Das erklärt auch das wachsende Interesse im laufenden Presale, der für frühe Marktteilnehmer einen vergleichsweise günstigen Einstieg ermöglicht.

Für risikobereite Anleger ist vor allem das Chance-Risiko-Profil relevant. Bitcoin Hyper wird klar als High-Risk-High-Reward-Investment wahrgenommen, bietet dafür aber die Aussicht auf eine mögliche Outperformance, falls sich das Bitcoin-Layer-2-Narrativ weiter etabliert. Die frühe Phase des Projekts, gepaart mit einem innovativen technischen Ansatz, sorgt derzeit für erhöhte Aufmerksamkeit im Markt. Im Presale sind mögliche Buchgewinne durch festgelegte, stufenweise Preiserhöhungen vorgesehen. Morgen steigt der Preis bereits wieder, das Staking bringt noch 38 Prozent APY.

