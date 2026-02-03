Krypto News: Crypto.com startet US-App für Prognosemärkte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Crypto.com bringt in den USA eine neue, eigenständige Prediction-Market-App an den Start: „OG“. Der Schritt fällt in eine Phase, in der Prognosemärkte nach Monaten regulatorischer und politischer Debatten spürbar an Bedeutung gewinnen.

Entscheidend ist dabei weniger das „Ob“, sondern das „Wie“: Laut dem Unternehmen soll OG über eine CFTC-regulierte Tochter laufen und damit ausdrücklich innerhalb des US-Regelwerks operieren. Neben Sport-Event-Kontrakten sind auch Märkte zu Finanzen, Politik und Kultur vorgesehen – und perspektivisch sogar Margin-Trading.

Was hinter „OG“ regulatorisch steckt

OG ist nach Angaben von Crypto.com eine US-fokussierte Prognosemarkt-Erfahrung, die auf der Infrastruktur der CFTC-regulierten Einheit Crypto.com | Derivatives North America aufsetzt. Das ist relevant, weil „Event Contracts“ in den USA nicht nur als Unterhaltungsprodukt betrachtet werden, sondern je nach Ausgestaltung in den Bereich regulierter Derivate fallen können. Crypto.com betont entsprechend, dass OG regulierte Sport-Event-Kontrakte anbietet und zugleich Märkte für finanzielle, politische und kulturelle Ereignisse abbilden will.

Besonders aufmerksamkeitsstark ist die angekündigte Erweiterung um Margin-Produkte: OG „plant“, Zugang zu margined Prediction-Contracts über Crypto.coms bundesweit lizenzierte Futures-Commission-Merchant-Struktur bereitzustellen. Sollte das umgesetzt werden, würde sich das Produktprofil von den bislang gängigen „fully collateralized“ Event-Kontrakten unterscheiden – und die Debatte über Risiken, Kundenschutz und Marktintegrität neu anstoßen. Im Hintergrund steht zudem, dass Crypto.com in den vergangenen Jahren systematisch an US-Derivate-Lizenzen gearbeitet hat und bereits zuvor regulatorische Genehmigungen im CFTC-Kontext kommunizierte.

Ein Markt im Umbruch – und neue Konkurrenzlinien

Der Start von OG kommt nicht im luftleeren Raum. In den USA intensiviert sich der Wettbewerb um regulierte Prognosemärkte, nachdem mehrere Anbieter an einer legalen Rückkehr oder Expansion arbeiten. Polymarket erhielt im Jahr 2025 grünes Licht der Aufsicht für eine US-Rückkehr – ein Signal, dass sich der regulatorische Rahmen für Event-Kontrakte weiterentwickelt.

In diesem Umfeld positioniert Crypto.com OG als klar abgegrenztes Produkt, das Prognosemärkte nicht nur „in“ der Haupt-App mitführt, sondern als eigenes Frontend skaliert. Der Kern der Strategie: mehr Reichweite über Sportereignisse, kombiniert mit dem Argument regulatorischer Konformität.

Bitcoin-Layer-2 als nächste Ausbaustufe: Prognosemärkte auf Bitcoin?

Die aktuellen Entwicklungen rund um regulierte Prognosemärkte zeigen, wie stark das Interesse an neuen Anwendungsfällen für Blockchain-Technologie wächst. Dabei rückt zunehmend eine grundsätzliche Frage in den Fokus: Auf welcher Infrastruktur lassen sich solche daten- und volumenintensiven Anwendungen künftig abbilden? Während bislang vor allem Ethereum und Solana als Basis dienten, richtet sich der Blick immer häufiger auf Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Sie versprechen, die Sicherheit von Bitcoin mit deutlich mehr Funktionalität zu verbinden – und eröffnen damit auch Raum für neue Projektideen.

Im Kontext dieser Debatte wird Bitcoin Hyper zunehmend diskutiert. Das Projekt setzt nicht auf Eingriffe in das Bitcoin-Mainnet, sondern auf eine zusätzliche Ausführungsebene, die Transaktionen schneller und günstiger verarbeiten kann. Ziel ist es, Bitcoin über den reinen Wertspeicher hinaus als technische Basis für Anwendungen zu öffnen, die bislang auf anderen Netzwerken angesiedelt sind. Dazu zählen perspektivisch auch komplexere Finanzprodukte oder datengetriebene Märkte, wie sie aktuell im Prognosemarkt-Segment entstehen.

Das Interesse an diesem Ansatz spiegelt sich auch im laufenden Presale wider. Nach Angaben des Projekts wurden bereits mehr als 31,2 Millionen US-Dollar eingesammelt. In einem insgesamt selektiven Marktumfeld gilt diese Summe als Signal für eine vergleichsweise hohe Aufmerksamkeit, insbesondere für ein Projekt in einem frühen Stadium. Bitcoin Hyper adressiert damit ein Narrativ, das viele Marktteilnehmer umtreibt: die Frage, ob und wie Bitcoin funktional erweitert werden kann, ohne seine Kernprinzipien zu verwässern. Im Unterschied zu experimentelleren Ansätzen positioniert sich das Projekt klar als Ergänzung zur bestehenden Bitcoin-Architektur.

Der Presale ist weiterhin offen, wobei die Tokenpreise stufenweise ansteigen. Dadurch können sich für frühe Teilnehmer rechnerische Buchgewinne ergeben, sofern spätere Phasen zu höheren festen Preisen erfolgen. Der Erwerb erfolgt über die Projekt-Website, indem eine kompatible Wallet verbunden und der gewünschte Betrag in unterstützten Kryptowährungen getauscht wird.

