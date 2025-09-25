DAX23.682 +0,3%ESt505.470 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.141 -0,3%Nas22.441 -0,6%Bitcoin96.610 +1,9%Euro1,1743 -0,6%Öl69,03 +1,8%Gold3.742 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt leicht im Pllus -- uniQure mit Durchbruch bei Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD, Disney im Fokus
Top News
uniQure-Aktie schießt 187 Prozent hoch: Huntington-Erfolg treibt an uniQure-Aktie schießt 187 Prozent hoch: Huntington-Erfolg treibt an
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegte sich zur Wochenmitte leicht nach oben Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegte sich zur Wochenmitte leicht nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
DAX aktuell

Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegte sich zur Wochenmitte leicht nach oben

24.09.25 17:38 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX weiter auf Richtungssuche - Anleger verunsichert | finanzen.net

Das Hin und Her des DAX um die Marke von 23.600 Punkten ging am Mittwoch weiter. Konjunkturdaten lieferten keine Impulse.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.681,7 PKT 70,4 PKT 0,30%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging 0,04 Prozent schwächer bei 23.601,50 Punkten in die Mittwochssitzung. Danach wies er eher eine Abwärtstendenz auf, bevor es am Nachmittag wieder marginal auf grünes Terrain ging. Letztlich konnte er ein Kursplus von 0,23 Prozent auf 23.666,81 Punkte aufweisen.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Schwache US-Vorgaben nach Powell-Aussagen

Von der Wall Street kamen am Mittwoch keine positiven Impulse mehr, denn die US-Börsen haben am Vorabend ihrer Rekordjagd der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Laut den Experten der NordLB haben zurückhaltende Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik in New York die Kurse unter Druck gesetzt. Von Gewinnmitnahmen war die Rede.

Powell wiederholte im Wesentlichen seine Aussagen aus der vergangenen Woche. Demnach sind die US-Leitzinsen auf einem "moderat restriktiven" Niveau. Dies impliziere mehr Spielraum für Zinssenkungen in diesem Jahr. Powell hob hervor, dass die Fed vor der Herausforderung stehe, ihre beiden Ziele zu erreichen: die Inflation niedrig und stabil zu halten und gleichzeitig für einen gesunden Arbeitsmarkt zu sorgen.

Wer­bung

DAX und Co. stecken schwachen ifo-Geschäftsklimaindex gut weg

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im September unerwartet eingetrübt, woran sowohl Lagebeurteilung als auch Erwartungen Anteil hatten. Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, sieht mit dem unerwarteten Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex erneut Wachstumshoffnungen enttäuscht. "Fakt ist jedenfalls, dass die aktuelle Geschäftslage so schlecht ist wie zu Zeiten der Finanzkrise und Corona-Pandemie. Um Wachstumsperspektiven nachhaltig zu steigern, braucht es einen deutlichen Stimmungsumschwung." Es sei aber nicht klar, wo der herkommen solle. Michael Herzum, Chefvolkswirt von Union Investment, betrachtet dagegen das aktuelle Stimmungstief in der deutschen Wirtschaft als nur vorübergehend.

Rüstungssektor nach Trumps Kurswechsel wieder im Fokus

Die anscheinende Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg half den Rüstungsaktien. Trump hat angedeutet, dass die Ukraine das gesamte an Russland verlorene Territorium zurückgewinnen könne, nachdem er bislang davon ausging, dass Kiew Teile des Landes abtreten müsse, um ein Friedensabkommen zu erreichen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

17:57Optimismus in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im DAX
17:47Aktien Frankfurt Schluss: Dax bleibt antriebslos - 'Motor stottert'
17:38Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegte sich zur Wochenmitte leicht nach oben
17:30Offene Fragerunde - Charttechnik mit Rüdiger Born
17:30Offene Fragerunde - Charttechnik mit Rüdiger Born
17:30Offene Fragerunde - Charttechnik mit Rüdiger Born
17:11Bafin, Wirecard, Mercedes, Tennet - das war Mittwoch, 24.09.2025
16:25Commerzbank kauft Aktien für eine Milliarde Euro zurück
mehr