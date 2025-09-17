Exane-Hochstufung beflügelt Aktien von Bechtle und CANCOM
Die Aktien von Bechtle und CANCOM haben am Mittwoch von positiven Analystenstudien profitiert.
Werte in diesem Artikel
Der Aktienkurs von Bechtle stieg zuletzt um 2,9 Prozent auf 39,92 Euro und liegt mittlerweile über sämtlichen kurz- bis langfristigen Trendlinien. Für das laufende Jahr steht ein Kursgewinn von gut 28 Prozent zu Buche.
Für die Anteilsscheine von CANCOM ging es zuletzt um 2,8 Prozent auf 25,40 Euro auf den höchsten Stand seit Ende Juli nach oben. Damit nähern sie sich der 200-Tage-Linie, die als Indikator für den langfristigen Kurstrend angesehen wird. Das Kursplus im bisherigen Jahresverlauf summiert sich auf rund 9 Prozent.
Die Investmentbank Exane BNP stufte die Bechtle-Papiere von "Underperform" gleich doppelt auf "Outperform" hoch und die CANCOM-Titel von "Underperform" auf "Neutral". Analyst Martin Jungfleisch zeigte sich in einer aktuellen Studie optimistischer für die beiden IT-Dienstleister.
Deren organisches Umsatzwachstum dürfte sich ab dem zweiten Halbjahr 2025 und im kommenden Jahr in Erwartung steigender öffentlicher Ausgaben aufgrund der deutschen Infrastruktur-Investitionen und des PC-Austauschzyklus der Unternehmen beschleunigen, schrieb der Experte. Im direkten Vergleich bevorzugt er aber Bechtle aufgrund der besseren Erfolgsbilanz und der klareren Aussichten einer kurzfristigen Gewinnerholung.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
