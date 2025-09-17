DAX23.596 -0,1%ESt505.467 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,34 +0,8%Gold3.764 ±0,0%
Positive Analyse

Exane-Hochstufung beflügelt Aktien von Bechtle und CANCOM

24.09.25 11:27 Uhr
Die Aktien von Bechtle und CANCOM haben am Mittwoch von positiven Analystenstudien profitiert.

Die Aktien von Bechtle und CANCOM haben am Mittwoch von positiven Analystenstudien profitiert.

Der Aktienkurs von Bechtle stieg zuletzt um 2,9 Prozent auf 39,92 Euro und liegt mittlerweile über sämtlichen kurz- bis langfristigen Trendlinien. Für das laufende Jahr steht ein Kursgewinn von gut 28 Prozent zu Buche.

Für die Anteilsscheine von CANCOM ging es zuletzt um 2,8 Prozent auf 25,40 Euro auf den höchsten Stand seit Ende Juli nach oben. Damit nähern sie sich der 200-Tage-Linie, die als Indikator für den langfristigen Kurstrend angesehen wird. Das Kursplus im bisherigen Jahresverlauf summiert sich auf rund 9 Prozent.

Die Investmentbank Exane BNP stufte die Bechtle-Papiere von "Underperform" gleich doppelt auf "Outperform" hoch und die CANCOM-Titel von "Underperform" auf "Neutral". Analyst Martin Jungfleisch zeigte sich in einer aktuellen Studie optimistischer für die beiden IT-Dienstleister.

Deren organisches Umsatzwachstum dürfte sich ab dem zweiten Halbjahr 2025 und im kommenden Jahr in Erwartung steigender öffentlicher Ausgaben aufgrund der deutschen Infrastruktur-Investitionen und des PC-Austauschzyklus der Unternehmen beschleunigen, schrieb der Experte. Im direkten Vergleich bevorzugt er aber Bechtle aufgrund der besseren Erfolgsbilanz und der klareren Aussichten einer kurzfristigen Gewinnerholung.

/edh/niw/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

