Bechtle Aktie
Marktkap. 4,37 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten und sich mit Blick auf das Schlussquartal sogar noch optimistischer geäußert, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Dies dürfte das Vertrauen der Anleger endgültig wiederherstellen. Den Aktien winke nun eine Jahresendrally./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,54 €
|Abst. Kursziel*:
21,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,00%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
|09:46
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
