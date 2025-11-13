DAX 23.823 -0,9%ESt50 5.688 -1,0%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,00 -3,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.366 -2,8%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,88 +1,2%Gold 4.171 +0,0%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Top News
D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Bechtle Aktie

Bechtle Aktien-Sparplan
40,00 EUR +5,08 EUR +14,55 %
STU
Marktkap. 4,37 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870

ISIN DE0005158703

Symbol BHTLF

Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

09:46 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
40,00 EUR 5,08 EUR 14,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten und sich mit Blick auf das Schlussquartal sogar noch optimistischer geäußert, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Dies dürfte das Vertrauen der Anleger endgültig wiederherstellen. Den Aktien winke nun eine Jahresendrally./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,54 €		 Abst. Kursziel*:
21,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,00%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

09:46 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Bechtle Buy UBS AG
09.09.25 Bechtle Buy UBS AG
05.09.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

