Krypto-Marktbericht

Die Kurse der Kryptowährungen Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum und weiteren weisen am Dienstag erneut südwärts.

Um 17:10 ist Bitcoin 64.210 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs 1,82 Prozent niedriger als am Vortag.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont - er verliert heute 4,1 Prozent auf 8,15 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -11,6 Prozent.

Der Litecoin-Kurs zeigt sich fester. Um 17:10 steigt Litecoin um 0,69 Prozent auf 51,5785 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 51,23 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag geht es um 17:10 um 0,26 Prozent auf 1.858,13 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 bei 478,603 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Verlust von 3,33 Prozent.

Nach Schwäche am Vortag ist der Ripple-Kurs am Dienstag um 0,65 Prozent auf 1,3610 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 17:1ß steht ein Plus von 6,01 Prozent auf 325,740 US-Dollar zu Buche.

Währenddessen notiert der Cardano-Kurs 0,3 Prozent niedriger bei 0,2615 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich zeigt sich Stellar unverändert bei 0,1513 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Nachmitta glag der Tron-Kurs bei 0,2817 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2816 US-Dollar.

Nach 595,89 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstag um 1,21 Prozent auf 588,648 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Dogecoin-Kurs. Um 17:10 werden 0,09243 US-Dollar ausgewiesen, was einem Minus von 0,16 Prozent gegenüber dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 78,0057 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Gewinn von 0,4 Prozent.

Indessen erhöht sich der Avalanche-Kurs um 0,46 Prozent auf 8,3946 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,356 US-Dollar.

Nach 8,267 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstag um 0,11 Prozent auf 8,2573 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird Sui bei 0,8734 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,8794 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.