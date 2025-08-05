Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bechtle Hold

08:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Es gebe für den IT-Dienstleister Anzeichen einer Erholung, schrieb Nicole Winkler in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Umsatz habe das internationale Geschäft die Schwäche auf dem Heimatmarkt ausgeglichen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG