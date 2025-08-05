Bechtle Aktie
Marktkap. 5,16 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Es gebe für den IT-Dienstleister Anzeichen einer Erholung, schrieb Nicole Winkler in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Umsatz habe das internationale Geschäft die Schwäche auf dem Heimatmarkt ausgeglichen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Hold
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
40,94 €
|Abst. Kursziel*:
-7,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
40,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,03%
|
Analyst Name:
Nicole Winkler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
