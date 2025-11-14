Bechtle Aktie
Marktkap. 5,05 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Nach mehreren Quartalen mit einer rückläufigen Entwicklung sei das Vorsteuerergebnis im vergangenen Quartal im Jahresvergleich wieder gestiegen, lobte Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,00 €
|Abst. Kursziel*:
22,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,83%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
