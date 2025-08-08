Bechtle Aktie
Marktkap. 4,37 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle nach Zahlen für das dritte Quartal von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Im Schlussquartal benötigt das Unternehmen ein Vorsteuergewinnwachstum von 21 Prozent, um den Konsens zu erreichen. Das erscheine möglich, sollte der positive Geschäftstrend anhalten und insbesondere der Monat Dezember stark verlaufen. Dann sollte sich der Blick zunehmend auf 2026 richten, hier du?rfte Bechtle vom deutschen Infrastrukturpaket profitieren./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Kaufen
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
40,18 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
39,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
