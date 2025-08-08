DAX 23.658 -1,6%ESt50 5.644 -1,7%MSCI World 4.343 -0,3%Top 10 Crypto 12,76 -5,3%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 81.659 -4,8%Euro 1,1643 +0,0%Öl 63,76 +1,0%Gold 4.118 -1,3%
Bechtle Aktie

39,96 EUR +5,04 EUR +14,43 %
STU
Marktkap. 4,37 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870

ISIN DE0005158703

Symbol BHTLF

DZ BANK

Bechtle Kaufen

13:11 Uhr
Bechtle Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
39,96 EUR 5,04 EUR 14,43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle nach Zahlen für das dritte Quartal von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Im Schlussquartal benötigt das Unternehmen ein Vorsteuergewinnwachstum von 21 Prozent, um den Konsens zu erreichen. Das erscheine möglich, sollte der positive Geschäftstrend anhalten und insbesondere der Monat Dezember stark verlaufen. Dann sollte sich der Blick zunehmend auf 2026 richten, hier du?rfte Bechtle vom deutschen Infrastrukturpaket profitieren./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle Kaufen

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
40,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
39,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

