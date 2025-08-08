DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle nach Zahlen für das dritte Quartal von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Im Schlussquartal benötigt das Unternehmen ein Vorsteuergewinnwachstum von 21 Prozent, um den Konsens zu erreichen. Das erscheine möglich, sollte der positive Geschäftstrend anhalten und insbesondere der Monat Dezember stark verlaufen. Dann sollte sich der Blick zunehmend auf 2026 richten, hier du?rfte Bechtle vom deutschen Infrastrukturpaket profitieren./rob/mis/ag

