Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag - Micron Technology vor Bilanzvorlage
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen. Der DAX steht vermutlich vor einem höheren Start.
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX fester erwartet
Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag grüne Vorzeichen ausweisen.
Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,4 Prozent höher bei 23.620 Punkten.
2. Börsen in Fernost schwächer
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag in Rot.
In Japan findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Am Vortag hatte der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,99 Prozent bei 45.493,66 Punkten geschlossen.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite aktuell (07:37 Uhr) 1,13 Prozent auf 3.785,22 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,98 Prozent auf 26.084,73 Punkte nach.
3. Plug Power-Aktie schießt nach Analysten-Upgrade nach oben: Kurszielverdopplung möglich?
Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power fackelt ein Börsenfeuerwerk ab. Das sind die Gründe für den Kurssprung. Zur Nachricht
4. Disney-Aktie stabil: Kimmel-Show kehrt zurück
Die Zwangspause war kürzer, als seine Fans befürchtet hatten: Der Late-Night-Talker Jimmy Kimmel kommt ins US-Fernsehen zurück. Zur Nachricht
5. Bilanzsaison läuft aus: Micron vor Zahlen
Nach US-Börsenschluss wird Micron Technology seine Bücher zur Einsicht öffnen. Was Analysten erwarten
6. KBC-Aktie: Belgische Bank erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro
Die belgische Bank KBC lotet laut Insidern eine Übernahme der teilstaatlichen niederländischen Rivalin ABN Amro aus. Zur Nachricht
7. EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Bewertung insgesamt nicht besorgniserregend
EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel ist nach eigener Aussage nicht über die jüngste Aufwertung des Euro besorgt. Er warnt allerdings vor dollar-basierten Stablecoins. Zur Nachricht
8. Goldpreis: Warten auf Statements von Fed-Chef Powell
Nach dem am Vortag markierten neuen Rekordhoch zeigte sich der Goldpreis im frühen Dienstagshandel auf dem erhöhten Niveau stabil. Zur Nachricht
9. Ölpreise fallen
Die Ölpreise geben am Dienstagmorgen merklich nach.
10. Euro kaum verändert
Der Euro bewegt sich am Dienstagmorgen kaum.
Weitere News
Bildquellen: NUM LPPHOTO / Shutterstock.com