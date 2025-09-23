DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,73 +0,1%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.652 +0,2%Euro1,1793 -0,1%Öl66,15 -0,6%Gold3.756 +0,3%
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- KBC erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
DAX vor Startplus? Anleger erhoffen sich Kursgewinne nach der KI-Rally an der Wall Street DAX vor Startplus? Anleger erhoffen sich Kursgewinne nach der KI-Rally an der Wall Street
Heute im Fokus

aktualisiert 23.09.25 08:10 Uhr

Disneys Kimmel-Show kehrt zurück. EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Bewertung insgesamt nicht besorgniserregend. Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen beim Goldpreis.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag grüne Vorzeichen ausweisen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,4 Prozent höher bei 23.620 Punkten.
Auch der TecDAX zieht vorbörslich an.

Positive Vorgaben kommen von der Wall Street. Bei den US-Techwerten läuft aktuell eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von NVIDIA. Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich der Ökonom Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

Top Themen

Zulieferer-AktienPlug PowerNVIDIAApplePalantirQuantencomputer-AktienPfizer

News-Ticker

Börsenchronik

22.09.25DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
19.09.25US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
18.09.25Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen letztlich höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
17.09.25DAX schließt stabil -- US-Börsen uneinheitlich -- Fed senkt Leitzins -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
16.09.25Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
