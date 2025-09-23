Warten auf Powell-Rede: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- KBC erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- NVIDIA, Plug Power im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag grüne Vorzeichen ausweisen. Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,4 Prozent höher bei 23.620 Punkten.

Auch der TecDAX zieht vorbörslich an. Positive Vorgaben kommen von der Wall Street. Bei den US-Techwerten läuft aktuell eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von NVIDIA. Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich der Ökonom Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.





Anleger an den europäischen Aktienmärkten werden am Dienstag voraussichtlich zugreifen. Eine Stunde vor Handelsauftakt gewinnt der EURO STOXX 50 0,2 Prozent auf 5.451 Punkte.





Die US-Börsen schlossen am Montag fester. Der Dow Jones beendete den ersten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 46.381,35 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 0,70 Prozent fester bei 22.788,98 Zählern auf einem neuen Schlussrekord. Bei 22.801,90 Punkten wurde im Handelsverlauf ein neuer Intraday-Rekord erzielt. In der vergangenen Woche stützte die Hoffnung auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA die US-Aktienmärkte, da niedrigere Finanzierungskosten die Unternehmensgewinne begünstigen könnten. Christian Nolting, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, sieht inzwischen "einen gewissen Konsens über die zukünftige Ausrichtung der US-Geldpolitik", wie ihn die Deutsche Presse-Agentur wiedergibt. Angesichts des anhaltend schwierigen politischen Umfelds rechnet er damit, dass sich der Fokus in den kommenden Tagen verstärkt auf konjunkturelle Entwicklungen richten wird. Auf politischer Ebene sorgte weiterhin die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump für Diskussionen, künftig eine Gebühr von 100.000 US-Dollar auf bestimmte Visa zu erheben, die vor allem von US-Technologiekonzernen genutzt werden. Etwas Beruhigung brachte die Klarstellung, dass es sich um eine einmalige Gebühr für neue Visa handelt. Im Blickpunkt blieb zudem die laufende Debatte um das US-Geschäft des chinesischen Social-Media-Konzerns Bytedance, dem Betreiber der Video-Plattform Tiktok.




