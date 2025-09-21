BVB-Aktie dennoch tiefer: Borussia Dortmund verteidigt zweiten Tabellenplatz
Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga den zweiten Platz hinter Tabellenführer FC Bayern München verteidigt.
Werte in diesem Artikel
Das Team von Trainer Niko Kovac gewann zum Abschluss des 4. Spieltages im eigenen Stadion gegen VfL Wolfsburg mit 1:0 (1:0). Karim Adeyemi (20. Minute) erzielte das entscheidende Tor. Dadurch bleibt der BVB (Borussia Dortmund) Tabellenzweiter mit zwei Punkten Rückstand auf den deutschen Meister. Für die Wolfsburger, bei denen der dänische Weltstar Christian Eriksen als Einwechselspieler sein Debüt gab, war es die erste Niederlage der noch jungen Saison.
Die BVB-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,10 Prozent auf 3,59 Euro.
DORTMUND (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
