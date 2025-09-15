DAX23.642 -0,5%ESt505.429 -0,2%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,14 -0,5%Gold3.696 +0,5%
Champions-League-Start

BVB-Aktie fest: Reise ohne Anselmino nach Turin - Groß könnte nachreisen

16.09.25 09:28 Uhr
BVB-Aktie stärker: Reise nach Turin - Anselmino nicht dabei, Groß könnte nachkommen | finanzen.net

Borussia Dortmunds Neuzugang Aaron Anselmino fällt für den Champions-League-Start seiner Mannschaft bei Juventus Turin aus.

"Es war heute ein Hin und Her. Dann haben wir uns entschieden, dass wir es nicht machen", sagte BVB-Trainer Niko Kovac in Turin über den Abwehrspieler, der zuletzt muskuläre Probleme hatte.

Nicht in der Dortmunder Reisegruppe nach Italien dabei war zudem Fußball-Nationalspieler Pascal Groß. Der Mittelfeldspieler fehlte auch beim Abschlusstraining aufgrund eines Magen-Darm-Infekts. "Ihm ging es die letzten beiden Tage nicht so gut", sagte Kovac, erklärte aber auch: "Wir werden sehen, ob er nicht morgen noch dazukommen kann." Die Partie beginnt an diesem Dienstag um 21.00 Uhr (Amazon Prime Video).

Der zuvor angeschlagene Julian Brandt ist wieder mit dabei. Brandt lief im Training mit einem Gipsverband am operierten linken Arm auf. Der Mittelfeldspieler hatte sich bei der Club-WM im Sommer das Kahnbein gebrochen. Beim 2:0 am Samstag beim 1. FC Heidenheim hatte er noch gefehlt.

Rickens unvergessener Moment: BVB-Vorfreude auf 'Klassiker'

Für Lars Ricken ist der Champions-League-Start mit Borussia Dortmund bei Juventus Turin irgendwie auch eine Reise in die Vergangenheit. "Es freut mich, dass es gegen Turin geht. Es ist ein Klassiker aus den 90er Jahren - im UEFA-Cup und in der Champions League. Das waren magische Nächte", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund.

An der wohl magischsten dieser Nächte hatte der heute 49-Jährige entscheidenden Anteil. Im Champions-League-Finale 1997 traf er nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung per Traumtor zum 3:1-Endstand. Dortmund war Sieger der Königsklasse und Ricken plötzlich ein BVB-Held.

Unvergessene Bilder

"Es gibt viele Italiener, die mich deswegen nicht mögen. Aber tatsächlich noch mehr, die mich für dieses Tor feiern", sagte Ricken nun. "Da sind Bilder bei mir und auch bei jedem Fan im Kopf, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde."

Bei Juve spielten damals Weltstars wie Zinédine Zidane oder der aktuelle französische Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps. Die heutige Mannschaft des italienischen Rekordmeisters ist mit diesem Ensemble zwar nicht mehr unbedingt vergleichbar. Eine Top-Mannschaft haben die Turiner aber trotzdem. Erst am Samstag besiegte das Team von Coach Igor Tudor Inter Mailand spektakulär mit 4:3.

"Wenn man sieht, was Juve gerade für eine Form hat, ist das mit die größte Herausforderung im europäischen Fußball", sagte Ricken. "Da dürfen wir uns drauf freuen."

BVB-Aktien steigen im Dienstagshandel via XETRA zwischenzeitlich um 0,69 Prozent auf 3,63 Euro.

/the/DP/zb

DORTMUND/TURIN (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

