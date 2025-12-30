DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin74.940 +0,5%Euro1,1745 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab
HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Knapp 41.500 Bootsmigranten überquerten 2025 den Ärmelkanal

01.01.26 16:14 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Knapp 41.500 Migranten haben im vergangenen Jahr in kleinen Booten den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien überquert. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums in London. Es ist die zweithöchste Zahl, die je erfasst wurde. Nur 2022 lag sie mit knapp 45.800 Menschen noch höher. Einen Großteil des Jahres waren die monatlichen Zahlen auf Rekordkurs, doch zuletzt verringerte sich das Aufkommen.

Wer­bung

Trotzdem steht die Labour-Regierung von Premierminister Keir Starmer enorm unter Druck, die gefährlichen Überfahrten zu stoppen. Durch ein Abkommen mit Frankreich über die Rücknahme von Migranten sowie durch engere Abstimmung mit Deutschland und anderen Ländern beim Vorgehen gegen Schleuserbanden wollten die Sozialdemokraten der Angelegenheit Herr werden. Doch Erfolge lassen bislang auf sich warten.

Der Rechtspopulist Nigel Farage, dessen Partei Reform UK seit Monaten die Umfragen anführt, geißelte die Bemühungen der Regierung als "komplettes Desaster" und als "Farce". Der innenpolitische Sprecher der Konservativen Partei, Chris Philp, forderte den Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention als "einzigen Weg, um effektiv zu handeln"./cmy/DP/zb