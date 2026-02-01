DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 -2,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.696 -0,3%Euro1,1858 +0,1%Öl65,78 -7,0%Gold4.550 -6,5%
Mané verletzt: BVB diskutiert Last-Minute-Verpflichtung

02.02.26 06:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,27 EUR 0,01 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
DORTMUND (dpa-AFX) - Die Muskelverletzung von Abwehrspieler Filippo Mané hat bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) Überlegungen zu einem möglichen Last-Minute-Transfer ausgelöst. BVB-Trainer Niko Kovac rechnet beim 20 Jahre alten Italiener nicht mit einer kurzen Ausfallzeit. "Wenn man so zu Boden geht, ist das sicher kein kleiner Faserriss. Ich denke schon, es ist mehr", sagte Kovac nach dem 3:2 (1:1) am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim.

Mané hatte das Laufduell gegen Mathias Honsak vor dem 1:1-Ausgleich Heidenheims durch Julian Niehues (45.+5) abgebrochen und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. "Ich hoffe, dass keine Sehne betroffen ist", sagte Kovac weiter.

Rüsten Kehl und Kovac jetzt für die BVB-Abwehr nach?

Nach seiner Aussage habe die Verletzung sogleich zu einer Besprechung mit Sportdirektor Sebastian Kehl zum Für und Wider einer Verpflichtung eines weiteren Abwehrspielers am letzten Tag der Transferfrist geführt. Dafür wäre nur noch an diesem Montag Zeit. "Stand jetzt würde ich sagen, wir brauchen keinen", sagte Kovac, fügte aber hinzu: "Wir werden das sicher nochmal besprechen. Es muss ja auch Sinn machen."

Kehl bestätigte die grundsätzlichen Überlegungen. "Ich werde heute sicher nochmal ein, zwei Telefonate führen. Hätte Filippo sich nicht verletzt, hätten wir nichts mehr gemacht. Jetzt werden wir sicher zumindest nochmal drüber nachdenken", meinte der Dortmunder Sportdirektor./lap/DP/zb

