Reservisten-Dasein

BVB-Aktie leichter: Bellingham bleibt vorerst Bankdrücker

19.09.25 15:28 Uhr
BVB-Aktie tiefer: Bellingham bleibt zunächst nur Einwechselspieler | finanzen.net

Trainer Niko Kovac hat dem teuersten BVB-Sommerzugang Jobe Bellingham kaum Hoffnung auf ein baldiges Ende seines Reservisten-Daseins bei Borussia Dortmund gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,61 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Er muss hier erst noch reinwachsen", sagte Kovac. "Wir können nicht erwarten, dass er das direkt intus hat."

Wer­bung

Der Bruder des früheren BVB-Stars Jude Bellingham war für gut 30 Millionen Euro vom Premier-League-Aufsteiger FC Sunderland gekommen, ist zurzeit aber nur Einwechselspieler. Kovac gab Bellingham diesbezüglich auch einen deutlichen Hinweis.

"Wenn man einen Vertrag hier unterschreibt, dann ist das nicht nur ein gut dotierter Vertrag, sondern auch einer, bei dem man weiß: Es gibt verdammt viel Konkurrenz", sagte Kovac: "Der Sprung von der zweiten englischen Liga in die Bundesliga ist schon ein Sprung. Da müssen wir nicht drum herumreden." Grundsätzlich sei der BVB-Coach aber "mit seiner Entwicklung zufrieden."

Die BVB-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent auf 3,62 Euro nach.

/lap/DP/men

DORTMUND (dpa-AFX)

