Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 1,04 Prozent auf 3.682,31 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.644,36 US-Dollar gehandelt worden war.
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 2,80 Prozent auf 43,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 41,83 US-Dollar.
Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 1,44 Prozent auf 1.408,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.388,00 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:35 Uhr ab. Es geht -1,20 Prozent auf 1.156,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.170,50 US-Dollar stand.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,27 Prozent auf 66,66 US-Dollar, nach 67,44 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:30 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -1,38 Prozent auf 62,75 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 63,57 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 20:15 Uhr fällt der Baumwolle um -0,40 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,65 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Haferpreis bei 3,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,22 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,23 Prozent.
Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis -13,44 Prozent niedriger bei 3,65 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,81 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,32 US-Dollar) geht es um 0,45 Prozent auf 2,33 US-Dollar nach oben.
Zudem fällt der Maispreis. Um -0,06 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,24 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,24 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 3,59 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,58 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 1,06 Prozent auf 2,43 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 2,40 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -1,23 Prozent auf 10,26 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 10,38 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,32 Prozent auf 282,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 283,00 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar) geht es um -1,26 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach unten.
Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,16 US-Dollar nach oben (+0,58Prozent).
Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -1,46 Prozent auf 2,90 US-Dollar, nach 2,94 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,97 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,49 Prozent.
Inzwischen fällt der Heizölpreis um -1,71 Prozent auf 60,76 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 61,82 US-Dollar.
Mit dem Reispreis geht es indes nach unten. Der Reispreis gibt -0,17 Prozent auf 11,51 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 11,52 US-Dollar an der Tafel standen.
Derweil notiert der Holzpreis bei 568,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (573,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,96 Prozent.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Goldpreis
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:
Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen
Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen
vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden
Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören