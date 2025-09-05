Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Marktbericht zu Rohstoffen

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 1,04 Prozent auf 3.682,31 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.644,36 US-Dollar gehandelt worden war.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 2,80 Prozent auf 43,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 41,83 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 1,44 Prozent auf 1.408,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.388,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:35 Uhr ab. Es geht -1,20 Prozent auf 1.156,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.170,50 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,27 Prozent auf 66,66 US-Dollar, nach 67,44 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:30 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -1,38 Prozent auf 62,75 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 63,57 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 20:15 Uhr fällt der Baumwolle um -0,40 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,65 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,22 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,23 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis -13,44 Prozent niedriger bei 3,65 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,81 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,32 US-Dollar) geht es um 0,45 Prozent auf 2,33 US-Dollar nach oben.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,06 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,24 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,24 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 3,59 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,58 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 1,06 Prozent auf 2,43 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 2,40 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -1,23 Prozent auf 10,26 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 10,38 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,32 Prozent auf 282,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 283,00 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar) geht es um -1,26 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach unten.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,16 US-Dollar nach oben (+0,58Prozent).

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -1,46 Prozent auf 2,90 US-Dollar, nach 2,94 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,97 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,49 Prozent.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -1,71 Prozent auf 60,76 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 61,82 US-Dollar.

Mit dem Reispreis geht es indes nach unten. Der Reispreis gibt -0,17 Prozent auf 11,51 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 11,52 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Holzpreis bei 568,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (573,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,96 Prozent.

Redaktion finanzen.net