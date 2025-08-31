DAX23.678 +0,6%ESt505.475 +0,6%Top 10 Crypto15,58 -0,9%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.902 +0,4%Euro1,1794 -0,1%Öl66,47 -0,1%Gold3.768 +0,6%
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
Profil
Chartsignal

grenke-Aktie profitiert von positiver Analyse

23.09.25 09:54 Uhr
grenke-Aktie im Aufwind: Experten loben | finanzen.net

Die Aktien von grenke liefern am Dienstag mit einem Kurssprung ein weiteres positives Chartsignal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
18,00 EUR 1,86 EUR 11,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eine Hochstufung durch die Investmentbank Oddo BHF galt als Antreiber dafür, dass der Kurs am Vormittag um 7,2 Prozent auf 17,96 Euro stieg. Dies beförderte die Aktie erstmals seit Ende August wieder über die 50-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurz- bis mittelfristigen Trend ist. Am Vortag hatten die Aktien mit einem deutlichen Kursplus schon ihre 21-Tage-Linie überschritten.

Eine höhere Effizienz des Leasinganbieters dürfte ab 2026 die Gewinndynamik ankurbeln, lautete das erste zentrale Argument des Oddo-Analysten Roland Pfänder für eine von ihm ausgesprochene "Outperform"-Empfehlung. Er sieht das Unternehmen an einem Wendepunkt zu einem wieder besseren operativen Abschneiden im kommenden Jahr. Finanziell stehe grenke auf soliden Beinen und kostenseitig glaubt er an eine Verbesserung. Außerdem sollte sich Pfänder zufolge eine wieder steigende Nettozinsmarge unter dem Strich stützend auswirken.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf grenke

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf grenke

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: GRENKE AG

mehr Analysen