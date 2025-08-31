Chartsignal

Die Aktien von grenke liefern am Dienstag mit einem Kurssprung ein weiteres positives Chartsignal.

Eine Hochstufung durch die Investmentbank Oddo BHF galt als Antreiber dafür, dass der Kurs am Vormittag um 7,2 Prozent auf 17,96 Euro stieg. Dies beförderte die Aktie erstmals seit Ende August wieder über die 50-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurz- bis mittelfristigen Trend ist. Am Vortag hatten die Aktien mit einem deutlichen Kursplus schon ihre 21-Tage-Linie überschritten.

Wer­bung Wer­bung

Eine höhere Effizienz des Leasinganbieters dürfte ab 2026 die Gewinndynamik ankurbeln, lautete das erste zentrale Argument des Oddo-Analysten Roland Pfänder für eine von ihm ausgesprochene "Outperform"-Empfehlung. Er sieht das Unternehmen an einem Wendepunkt zu einem wieder besseren operativen Abschneiden im kommenden Jahr. Finanziell stehe grenke auf soliden Beinen und kostenseitig glaubt er an eine Verbesserung. Außerdem sollte sich Pfänder zufolge eine wieder steigende Nettozinsmarge unter dem Strich stützend auswirken.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)