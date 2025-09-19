AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet
AstraZeneca hat eine offizielle Empfehlung für die Zulassung des Medikaments Tezspire in der Europäischen Union bekommen.
Werte in diesem Artikel
Wie AstraZeneca mitteilte, hab die Europäische Arzneimittelagentur die EU-Zulassung für die Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen empfohlen.
Dem britischen Pharmakonzern zufolge basiert die Entscheidung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur auf den Ergebnissen der Waypoint-Phase-3-Studie. Diese habe eine signifikante Verringerung des Schweregrads der Erkrankung gezeigt. Auch habe Tezspire im Vergleich zu einem Placebo eine Operation fast vollständig überflüssig gemacht und die Abhängigkeit der Patienten von oralen Kortikosteroiden reduziert.
Chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen ist laut Mitteilung eine chronisch entzündliche Erkrankung, die zu gutartigen Polypen in der Nase führt, die den Luftstrom behindern, den Geruchssinn beeinträchtigen und den Schlaf stören können. Weltweit sind etwa 320 Millionen Menschen davon betroffen.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der gleichen Studie wird AstraZeneca zufolge das Medikament auch in den USA, China, Japan und mehreren anderen Ländern zur Behandlung dieser Erkrankung geprüft. Tezspire wird auch für die Behandlung von schwerem Asthma eingesetzt.
An der Börse in London zeigt sich die AstraZeneca-Aktie zum Wochenstart zeitweise minimale 0,02 Prozent höher bei 113,07 Pfund.
Von Cristina Gallardo
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AstraZeneca News
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Oli Scarff/Getty Images
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
Analysen zu AstraZeneca PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.2025
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen