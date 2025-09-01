DAX23.430 +0,4%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1848 -0,1%Öl68,06 -0,6%Gold3.665 -0,7%
Lungenerkrankung

AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt

17.09.25 09:46 Uhr
Astrazeneca hat bei einer klinischen Studie für eine Behandlung der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD ein wichtiges Ziel verfehlt.

In der Studie der Phase 3 mit "Fasenra" hätten sich zwar Verbesserungen gezeigt, sie habe aber beim primären Endpunkt keine statistische Signifikanz erreicht.

"COPD, die weltweit nach wie vor eine der führenden Todesursachen ist, ist eine komplexe, heterogene Erkrankung, und wir treiben weiterhin andere vielversprechende Ansätze in unserer Pipeline voran, um dem ungedeckten Bedarf der Patienten gerecht zu werden", sagte Executive Vice President Sharon Barr.

Fasenra ist derzeit unter anderem als Zusatztherapie bei schwerem eosinophilem Asthma (SEA) in mehreren Ländern zugelassen.

Die AstraZeneca-Aktie notiert in London zeitweise 0,76 Prozent tiefer bei 112,60 Pfund.

DOW JONES

Bildquellen: Oli Scarff/Getty Images, Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com

