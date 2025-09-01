Lungenerkrankung

Astrazeneca hat bei einer klinischen Studie für eine Behandlung der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD ein wichtiges Ziel verfehlt.

In der Studie der Phase 3 mit "Fasenra" hätten sich zwar Verbesserungen gezeigt, sie habe aber beim primären Endpunkt keine statistische Signifikanz erreicht.

Wer­bung Wer­bung

"COPD, die weltweit nach wie vor eine der führenden Todesursachen ist, ist eine komplexe, heterogene Erkrankung, und wir treiben weiterhin andere vielversprechende Ansätze in unserer Pipeline voran, um dem ungedeckten Bedarf der Patienten gerecht zu werden", sagte Executive Vice President Sharon Barr.

Fasenra ist derzeit unter anderem als Zusatztherapie bei schwerem eosinophilem Asthma (SEA) in mehreren Ländern zugelassen.

Die AstraZeneca-Aktie notiert in London zeitweise 0,76 Prozent tiefer bei 112,60 Pfund.

DOW JONES