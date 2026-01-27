DAX 24.914 +0,1%ESt50 6.006 +0,2%MSCI World 4.564 +0,1%Top 10 Crypto 11,52 +0,7%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.166 +0,0%Euro 1,1991 -0,4%Öl 67,55 -0,2%Gold 5.306 +2,4%
Ripple bleibt privat: Milliardenbewertung und ehrgeizige Zukunftsstrategie - Was Analysten erwarten
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
AstraZeneca Aktie

Marktkap. 245,36 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

AstraZeneca Buy

AstraZeneca PLC
157,80 EUR -0,55 EUR -0,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15504 auf 16389 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten hätten das höchste Pipeline-Potenzial der europäischen Pharmabranche, schrieb Rajan Sharma am Dienstagabend. Das dürften sie trotz allen Gegenwinds auch 2026 wieder unter Beweis stellen. Auch das Ergebniswachstum sei überdurchschnittlich./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
163,89 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
160,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,19 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:16 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 AstraZeneca Buy UBS AG
16.01.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
15.01.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

