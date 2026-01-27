AstraZeneca Aktie
Marktkap. 245,36 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15504 auf 16389 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten hätten das höchste Pipeline-Potenzial der europäischen Pharmabranche, schrieb Rajan Sharma am Dienstagabend. Das dürften sie trotz allen Gegenwinds auch 2026 wieder unter Beweis stellen. Auch das Ergebniswachstum sei überdurchschnittlich./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
163,89 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
160,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Rajan Sharma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,19 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|08:16
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG