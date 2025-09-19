So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt

Gold & Co. unter der Lupe

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 3.685,06 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.685,06 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 43,10 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 43,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.407,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.407,00 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.155,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.155,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net