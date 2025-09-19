DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.417 -0,1%Euro1,1746 ±-0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Intel 855681 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt
Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gold & Co. unter der Lupe

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt

21.09.25 20:43 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.672,71 USD -18,16 USD -0,67%
News
Baumwolle
0,65 USD -0,00 USD -0,40%
News
Bleipreis
1.964,00 USD -5,00 USD -0,25%
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,01 EUR 0,51%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,41 EUR -0,51 EUR -0,55%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,92 USD -0,02 USD -0,75%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.685,06 USD 0,00 USD 0,00%
News
Haferpreis
3,21 USD -0,01 USD -0,23%
News
Heizölpreis
60,76 USD -1,06 USD -1,71%
News
Holzpreis
567,50 USD -6,50 USD -1,13%
News
Kaffeepreis
3,65 USD -0,57 USD -13,44%
News
Kakaopreis
5.041,00 GBP 26,00 GBP 0,52%
News
Kohlepreis
94,00 USD 0,50 USD 0,53%
News
Kupferpreis
9.904,00 USD 9,00 USD 0,09%
News
Lebendrindpreis
2,33 USD 0,01 USD 0,45%
News
Mageres Schwein Preis
0,98 USD 0,00 USD 0,49%
News
Maispreis
4,24 USD -0,00 USD -0,06%
News
Mastrindpreis
3,59 USD 0,01 USD 0,24%
News
Milchpreis
17,64 USD 0,00 USD 0,00%
News
Naphthapreis (European)
560,53 USD -2,83 USD -0,50%
News
Nickelpreis
15.135,00 USD 35,00 USD 0,23%
News
Ölpreis (Brent)
66,66 USD -0,86 USD -1,27%
News
Ölpreis (WTI)
62,75 USD -0,88 USD -1,38%
News
Orangensaftpreis
2,43 USD 0,03 USD 1,06%
News
Palladiumpreis
1.155,50 USD 0,00 USD 0,00%
News
Palmölpreis
4.363,00 MYR -5,00 MYR -0,11%
News
Platinpreis
1.407,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Rapspreis
473,00 EUR -2,25 EUR -0,47%
News
Reispreis
11,51 USD -0,02 USD -0,17%
News
Silberpreis
43,10 USD 0,00 USD 0,00%
News
Sojabohnenmehlpreis
282,90 USD -0,90 USD -0,32%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,01 USD -1,26%
News
Sojabohnenpreis
10,26 USD -0,13 USD -1,23%
News
Super Benzin
1,66 EUR 0,00 EUR 0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,50 EUR -1,75 EUR -0,91%
News
Zinkpreis
2.927,00 USD -31,00 USD -1,05%
News
Zinnpreis
33.800,00 USD 200,00 USD 0,60%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,58%
News

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 3.685,06 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.685,06 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 43,10 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 43,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.407,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.407,00 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.155,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.155,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis