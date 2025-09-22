So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um 0,86 Prozent auf 3.778,60 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.746,49 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (44,10 US-Dollar) geht es um 0,27 Prozent auf 44,22 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 4,32 Prozent auf 1.484,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.422,50 US-Dollar.
Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 2,96 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 20:39 Uhr auf 1.217,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.182,50 US-Dollar lag.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,64 Prozent auf 67,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 66,57 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,84 Prozent auf 63,49 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 62,28 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 20:17 Uhr gibt der Haferpreis um -0,56 Prozent auf 3,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,10 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,67 US-Dollar).
Daneben präsentiert sich der Lebendrindpreis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Lebendrindpreis -0,65 Prozent niedriger bei 2,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,37 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Maispreis um 0,95 Prozent auf 4,26 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,22 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Mastrindpreis im Aufwind. Um 20:04 Uhr zieht der Mastrindpreis um 0,51 Prozent auf 3,65 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,63 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes gewinnt der Orangensaftpreis hinzu. Für den Orangensaftpreis geht es nach 2,39 US-Dollar am Vortag auf 2,46 US-Dollar nach oben (+3,64Prozent).
Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 10,13 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,11 US-Dollar).
Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,47 Prozent auf 274,70 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 278,90 US-Dollar.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,39 Prozent auf 0,49 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,49 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 3,03 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,81 US-Dollar) geht es um 1,82 Prozent auf 2,86 US-Dollar nach oben.
Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,99 US-Dollar) geht es um 1,67 Prozent auf 1,00 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 20:09 Uhr steht ein Plus von 0,17 Prozent auf 17,68 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 17,65 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 1,75 Prozent auf 61,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 60,50 US-Dollar.
Indes gewinnt der Reispreis hinzu. Für den Reispreis geht es nach 11,47 US-Dollar am Vortag auf 11,51 US-Dollar nach oben (+0,31Prozent).
Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:24 Uhr notiert der Holzpreis 1,49 Prozent stärker bei 580,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 569,00 US-Dollar.
