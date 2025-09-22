DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.246 -0,3%Nas22.550 -1,1%Bitcoin94.623 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,73 +1,8%Gold3.761 +0,4%
Gold, Öl & Co. aktuell

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend

23.09.25 20:43 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.645,97 USD -26,74 USD -1,00%
News
Baumwolle
0,64 USD -0,00 USD -0,09%
News
Bleipreis
1.963,90 USD 1,05 USD 0,05%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,01 EUR -0,38%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,40 EUR -1,20 EUR -1,30%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,86 USD 0,05 USD 1,71%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.763,69 USD 17,20 USD 0,46%
News
Haferpreis
3,09 USD -0,02 USD -0,56%
News
Heizölpreis
61,82 USD 1,32 USD 2,18%
News
Holzpreis
579,00 USD 7,50 USD 1,31%
News
Kaffeepreis
3,52 USD -0,16 USD -4,43%
News
Kakaopreis
4.881,00 GBP -27,00 GBP -0,55%
News
Kohlepreis
92,90 USD 0,20 USD 0,22%
News
Kupferpreis
9.921,40 USD 17,50 USD 0,18%
News
Lebendrindpreis
2,36 USD -0,02 USD -0,65%
News
Mageres Schwein Preis
1,00 USD 0,02 USD 1,67%
News
Maispreis
4,26 USD 0,04 USD 0,95%
News
Mastrindpreis
3,65 USD 0,02 USD 0,51%
News
Milchpreis
17,68 USD 0,03 USD 0,17%
News
Naphthapreis (European)
560,35 USD -0,18 USD -0,03%
News
Nickelpreis
15.014,00 USD -119,50 USD -0,79%
News
Ölpreis (Brent)
67,72 USD 1,16 USD 1,74%
News
Ölpreis (WTI)
63,59 USD 1,25 USD 2,01%
News
Orangensaftpreis
2,46 USD 0,09 USD 3,64%
News
Palladiumpreis
1.216,00 USD 33,50 USD 2,83%
News
Palmölpreis
4.299,00 MYR -84,00 MYR -1,92%
News
Platinpreis
1.480,00 USD 57,50 USD 4,04%
News
Rapspreis
472,25 EUR 1,25 EUR 0,27%
News
Reispreis
11,51 USD 0,04 USD 0,31%
News
Silberpreis
44,06 USD -0,04 USD -0,09%
News
Sojabohnenmehlpreis
274,70 USD -4,10 USD -1,47%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD 0,00 USD 0,39%
News
Sojabohnenpreis
10,13 USD 0,01 USD 0,12%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,00 EUR 0,75 EUR 0,40%
News
Zinkpreis
2.984,65 USD 57,75 USD 1,97%
News
Zinnpreis
34.124,00 USD 373,00 USD 1,11%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 3,03%
News

Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um 0,86 Prozent auf 3.778,60 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.746,49 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (44,10 US-Dollar) geht es um 0,27 Prozent auf 44,22 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 4,32 Prozent auf 1.484,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.422,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 2,96 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 20:39 Uhr auf 1.217,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.182,50 US-Dollar lag.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,64 Prozent auf 67,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 66,57 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,84 Prozent auf 63,49 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 62,28 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 20:17 Uhr gibt der Haferpreis um -0,56 Prozent auf 3,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,10 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,67 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Lebendrindpreis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Lebendrindpreis -0,65 Prozent niedriger bei 2,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,37 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Maispreis um 0,95 Prozent auf 4,26 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,22 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Mastrindpreis im Aufwind. Um 20:04 Uhr zieht der Mastrindpreis um 0,51 Prozent auf 3,65 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Orangensaftpreis hinzu. Für den Orangensaftpreis geht es nach 2,39 US-Dollar am Vortag auf 2,46 US-Dollar nach oben (+3,64Prozent).

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 10,13 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,11 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,47 Prozent auf 274,70 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 278,90 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,39 Prozent auf 0,49 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,49 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 3,03 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,81 US-Dollar) geht es um 1,82 Prozent auf 2,86 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,99 US-Dollar) geht es um 1,67 Prozent auf 1,00 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 20:09 Uhr steht ein Plus von 0,17 Prozent auf 17,68 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 17,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 1,75 Prozent auf 61,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 60,50 US-Dollar.

Indes gewinnt der Reispreis hinzu. Für den Reispreis geht es nach 11,47 US-Dollar am Vortag auf 11,51 US-Dollar nach oben (+0,31Prozent).

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:24 Uhr notiert der Holzpreis 1,49 Prozent stärker bei 580,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 569,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis