Anleger bei Palantir-Aktie am US-Markt unentschlossen: Aufträge und Bewertung im Blick
Die Palantir-Aktie gehört trotz Kursrücksetzern 2025 zu den erfolgreichsten US-Werten. Was den Kurs stützt und Anleger umtreibt.
• Palantir-Aktie steigt seit Jahresbeginn um 141 Prozent
• Milliardenvertrag in Großbritannien stärkt internationale Präsenz
• Gegenwind durch Pentagon-Sparkurs und hohe Bewertung
141 Prozent Kursplus seit Jahresstart: Die Palantir-Aktie gehört im Jahr 2025 zu den erfolgreichsten Investments am US-Aktienmarkt. Auch wenn es zum Wochenstart vorbörslich an der NASDAQ 1,74 Prozent auf 179,21 US-Dollar abwärts geht: Die Aktie bleibt weiter gefragt.
Neue Aufträge im Fokus
Dabei ist es insbesondere die überaus starke Auftragslage, die dem US-Anbieter von Software und Dienstleistungen, die auf Datenanalyse für den Verteidigungsbereich basiert, stark in die Karten spielt.
Zuletzt hatte das US-Unternehmen einen Milliardendeal in Großbritannien an Land gezogen: Palantir sicherte sich einen bedeutenden Vertrag mit der britischen Regierung. Der Deal umfasst ein Auftragsvolumen von 750 Millionen Pfund über fünf Jahre. Im Gegenzug verpflichtet sich Palantir zu einer Investition von bis zu 1,5 Milliarden Pfund in Großbritannien. Diese Vereinbarung stärkt die Position von Palantir als europäischer KI-Partner für Verteidigungstechnologie und erweitert die internationale Präsenz des Unternehmens.
Gegenwind durch Sparkurs der Regierung
Gegenwind kam allerdings unlängst in Form von geplanten Pentagon-Budgetkürzungen. Das US-Verteidigungsministerium plant, sein Budget in den kommenden fünf Jahren jährlich um acht Prozent zu kürzen. Diese Entwicklung könnte Palantir empfindlich treffen, da mehr als die Hälfte des Unternehmensumsatzes aus Staatsaufträgen stammt. Eine Reduzierung der Pentagon-Aufträge könnte sich insbesondere auf die Wachstumsstory negativ auswirken.
Sorge vor Überbewertung
Zusätzlich belastend wirkt sich zudem das hohe Niveau der Palantir-Aktie aus. Rekordhöhen bleiben in Reichweite, aktuell hat Palantir einen Börsenwert von 432,7 Milliarden US-Dollar. Zu viel, wie viele Analysten glauben: Vier Kaufanalysen wurden für die Palantir-Aktie bei TipRanks vergeben, denen stehen 13 Halten- und zwei Sell-Analysen gegenüber. Der Blick auf das durchschnittliche Kursziel ist aber ernüchternd: Mit 154,47 US-Dollar würde die Palantir-Aktie aktuell rund 18 Prozent über ihrem fairen Wert gehandelt.
