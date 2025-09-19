Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 15: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 14: FMC
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 13: K+S
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für K+S nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 12: L´Oréal
Das Analysehaus Jefferies hat L'Oréal von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 371 auf 340 Euro gesenkt. Zur Analyse
Platz 11: STMicroelectronics
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 20 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 10: Nokia
Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 9: Vonovia
Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 8: Grand City Properties
Die britische Investmentbank Barclays hat Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 7: Unilever
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Zur Analyse
Platz 6: British American Tobacco
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Zur Analyse
Platz 5: PUMA
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PUMA nach Übernahmespekulationen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 4: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz mit Vorstandschefin Emma Walmsley auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Zur Analyse
Platz 3: Roche
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem milliardenschweren Zukauf auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zur Analyse
Platz 2: Continental
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 66 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 1: Lufthansa
Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Zur Analyse
