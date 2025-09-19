DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.513 -0,7%Euro1,1734 -0,1%Öl67,06 +0,6%Gold3.690 +0,1%
Verkaufsempfehlungen KW 38

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

22.09.25 03:13 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 25/38: Analysten raten zum Verkauf

Platz 15: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 14: FMC

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Platz 13: K+S

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für K+S nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: K+S

Platz 12: L´Oréal

Das Analysehaus Jefferies hat L'Oréal von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 371 auf 340 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Platz 11: STMicroelectronics

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 20 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 10: Nokia

Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 9: Vonovia

Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE

Platz 8: Grand City Properties

Die britische Investmentbank Barclays hat Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 7: Unilever

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Platz 6: British American Tobacco

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 5: PUMA

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PUMA nach Übernahmespekulationen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA

Platz 4: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz mit Vorstandschefin Emma Walmsley auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Platz 3: Roche

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem milliardenschweren Zukauf auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Platz 2: Continental

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 66 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Continental

Platz 1: Lufthansa

Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

