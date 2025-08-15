DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.708 -1,6%Euro1,1701 -0,1%Öl65,80 -0,5%Gold3.343 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J TUI TUAG50 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt
Kryptowährungsgeschäfte: Bitcoin, Ethereum & Co. gekauft oder verkauft - Diese Belegpflichten bestehen für die Steuer Kryptowährungsgeschäfte: Bitcoin, Ethereum & Co. gekauft oder verkauft - Diese Belegpflichten bestehen für die Steuer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick ins Depot

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

18.08.25 03:37 Uhr
Zahlreiche Anpassungen: Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2025 im Portfolio von George Soros - NASDAQ-Aktie NVIDIA neu in Top Ten | finanzen.net

Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. Auch einige Neuzugänge schafften es in die Top Ten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AerCap Holdings N.V.Shs
96,40 EUR -0,16 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brown & Brown Inc.
81,62 EUR -0,06 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Entergy Corp.
76,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flutter Entertainment
245,40 EUR -3,50 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GFL Environmental Inc Registered Shs Subordinate Voting When Issued
42,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Interactive Brokers Group Inc Shs
53,34 EUR -0,48 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Liberty Broadband Corp (C)
51,00 EUR -1,00 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,94 EUR -2,34 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
208,00 EUR 7,50 EUR 3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Smurfit Westrock Limited Registered Shs
36,60 EUR -1,80 EUR -4,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Jeder Investor in den USA, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, ist dazu verpflichtet, seine Investitionen in einem 13F-Formular gegenüber der SEC offenzulegen. Ein Blick in das entsprechende Dokument von George Soros' Hedgefonds zeigt, dass der Starinvestor in seinem Portfolio im zweiten Quartal 2025 einige Umschichtungen vorgenommen hat.

Das folgende Ranking führt die zehn größten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im zweiten Quartal 2025 auf, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Portfolio. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.net

So hat George Soros im zweiten Quartal 2025 investiert

Platz 11: Das Ranking

Aufgrund seines verwalteten Vermögens von rund 8 Milliarden US-Dollar ist Starinvestor George Soros verpflichtet, die Investitionen seines Hedgefonds "Soros Fund Management" jedes Quartal offenzulegen. Das folgende Ranking listet seine zehn größten Aktienbeteiligungen im zweiten Quartal 2025 auf, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Portfolio. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: VCG/VCG via Getty Images

Platz 10: NVIDIA

Neu in den Top Ten des Soros-Depots befindet sich zweiten Quartal 2025 die Beteiligung an KI-Riese NVIDIA. Hier stockte der Starinvestor seine Investition kräftig um 482.539 Titel auf nun mehr 540.292 Anteilsscheine an dem Chipdesigner auf. Mit einem Wert von rund 85,36 Millionen US-Dollar zum Stichtag machte diese Beteiligung 1,07 Prozent des gesamten Soros-Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

Platz 9: Entergy

Nachdem Soros im ersten Quartal erstmals in Entergy investierte, trennte sich Soros Fund Management im zweiten Jahresviertel direkt wieder von 17.405 Anteilsscheinen an dem US-Strom- und Gasversorger. Es verblieben 1.077.874 Entergy-Titel im Depot, die zum Quartalsende rund 89,59 Millionen US-Dollar wert waren. Die Beteiligung machte damit 1,12 Prozent am Gesamtportfolio aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com

Platz 8: AerCap

Die Beteiligung an AerCap reduzierte der Starinvestor im zweiten Jahresviertel ebenfalls. So trennte sich Soros von 463.255 Aktien der niederländischen Flugzeugleasinggesellschaft. Dadurch schrumpfte die Beteiligung auf insgesamt 816.489 Anteilsscheine im Wert von rund 95,53 Millionen US-Dollar. Der Anteil am gesamten Depot betrug 1,2 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: AerCap

Platz 7: Salesforce

Bei Salesforce stockte der Starinvestor hingegen auf: Mit einem Zukauf von 46.945 Anteilsscheinen wuchs die Beteiligung auf 389.776 Aktien mit einem Gesamtwert von rund 106,29 Millionen US-Dollar. Der Anteil am Depot lag damit bei 1,33 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 6: Brown & Brown

Die Beteiligung an dem Versicherungsbroker Brown & Brown baute George Soros im zweiten Quartal 2025 neu auf. So erwarb die Investorenlegende gleich 1.000.000 Anteilsscheine, die zum Stichtag einen Wert von 110,87 Millionen US-Dollar hatten. Am gesamten Depot machten sie damit 1,39 Prozent aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 5: Interactive Brokers Group

Neu unter die zehn größten Aktien-Beteiligungen des Soros-Depots schaffte es im zweiten Jahresviertel 2025 Interactive Brokers Group. Hier kaufte der Starinvestor 1.441.099 Titel hinzu und hielt somit zum Stichtag insgesamt 2.233.727 Anteilsscheine. Mit einem Gegenwert von rund 123,77 Millionen US-Dollar bedeutete dies 1,55 Prozent Anteil am Gesamtportfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com

Platz 4: Flutter Entertainment

Erneut in den Top Ten des Starinvestors zu finden war im zweiten Quartal Flutter Entertainment. Im abgelaufenen Jahresviertel hat der Starinvestor allerdings 90.663 Aktien verkauft, womit sich am Stichtag noch 490.080 Titel im Wert von rund 140,05 Millionen US-Dollar im Depot befanden. Diese kamen auf einen Depot-Anteil von 1,76 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Platz 3: Liberty Broadband

Bei Liberty Broadband kaufte George Soros im zurückliegenden Jahresviertel 342.292 Anteilsscheine hinzu. Somit wurden im Portfolio nun 1.538.337,59 Titel im Wert von rund 141,71 Millionen US-Dollar gehalten. Sie machten einen Anteil von 1,78 Prozent an seinem Gesamtdepot aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 2: GFL Environmental

Seine Beteiligung an GFL Environmental reduzierte Soros im zweiten Quartal 2025 um 190.916 Anteilsscheine. Somit befanden sich zum Stichtag am 30. Juni 2025 insgesamt 2.852.374 Aktien des kanadischen Abfallentsorgungsunternehmens im Wert von rund 143,93 Millionen US-Dollar im Portfolio, womit die Beteiligung 1,81 Prozent an demselben ausmachte.

Quelle: sec.gov, Bild: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 1: Smurfit Westrock

Die größte Aktien-Beteiligung im Soros-Depot ist nach wie vor Smurfit Westrock (ehemals Smurfit Kappa). Die Aktien des irisch-amerikanischen Unternehmens der Verpackungsindustrie befinden sich erst seit dem dritten Quartal 2024 im Portfolio des Starinvestors. Im vergangenen Jahresviertel kaufte Soros erneut 627.922 Anteilsscheine, sodass sich zum Stichtag nun 7.480.587 Aktien im Wert von rund 322,79 Millionen US-Dollar im Depot befanden. Diese machten einen Anteil von 4,05 Prozent am gesamten Soros-Portfolio aus.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider/Shutterstock.com

In eigener Sache

Übrigens: Brown Brown und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AerCap

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AerCap

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images, ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen