DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Klöckner & Co. bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot -- Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP, VW im Fokus
Börsenneuling TKMS profitiert von vollen Auftragsbüchern - Vorsichtiger Ausblick

08.12.25 07:50 Uhr
Aktien
thyssenkrupp AG
9,50 EUR 0,09 EUR 0,91%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
70,20 EUR 2,85 EUR 4,23%
KIEL (dpa-AFX) - Der Marineschiffbauer TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr Aufträge eingeworben. So versechsfachte sich das Neugeschäft 2024/25 (per Ende September) auf 8,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Kiel mitteilte. Dabei profitierte TKMS vor allem von U-Boot-Bestellungen. Der Auftragsbestand summierte sich per 30. September auf rund 18,2 Milliarden Euro. Der Umsatz des Börsenneulings stieg um 9,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Wachstumstreiber waren dabei das U-Boot-Geschäft sowie Atlas Electronics.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 53 Prozent auf 131 Millionen Euro zu und fiel damit besser aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 108 Millionen Euro, nach 88 Millionen Euro im Vorjahr.

Für das neue Geschäftsjahr geht TKMS von einem Umsatz von minus einem bis plus zwei Prozent aus. Das bereinigte Ebit soll in der Bandbreite von 100 bis 150 Millionen Euro liegen. Analysten haben hier bislang 143 Millionen Euro auf dem Zettel. TKMS kündigte dabei an, den Ausblick zum ersten Geschäftsquartal zu konkretisieren. Vom Nettogewinn will das Unternehmen künftig 30 bis 50 Prozent als Dividende ausschütten, erstmalig für das Geschäftsjahr 2025/26.

Thyssenkrupp (thyssenkrupp) hatte TKMS abgespalten und Ende Oktober an die Börse gebracht. Der Industriekonzern hält dabei weiterhin eine Mehrheit. Ende Dezember soll die Aktie von TKMS in den MDAX aufsteigen./nas/mis

