Unilever Aktie
Marktkap. 129,39 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Underperform
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
39,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
45,44 £
|Abst. Kursziel*:
-14,17%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
45,46 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,22%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,49 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|10:51
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:51
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|11.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research