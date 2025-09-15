Grand City Properties Aktie
Marktkap. 1,93 Mrd. EURKGV 10,31 Div. Rendite 0,00%
WKN A1JXCV
ISIN LU0775917882
Symbol GRNNF
Grand City Properties Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Grand City Properties Underweight
|Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
11,00 €
|Abst. Kursziel*:
-9,09%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
11,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,09%
|
Analyst Name:
Paul May
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Grand City Properties S.A.
