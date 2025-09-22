DAX aktuell

Der DAX verbucht nach einem schwachen Wochenstart leichte Gewinne und lässt sich damit von den starken Vorgaben der US-Börsen inspirieren.

Der DAX zeigte sich zum Handelsstart am Dienstag 0,33 Prozent höher bei 23.604,36 Punkten. Danach bleibt er im Plus.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

DAX mit leichtem Plus

Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street zeigt sich auch der DAX am Dienstag etwas stabiler. Die kleine Kurslücke, die er zu Wochenbeginn nach unten aufgerissen hatte, kann er damit aber bisher nicht ganz schließen.

Gute Vorgaben von den US-Börsen

In den USA dämmen der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum DAX im Jahr 2025 weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse NASDAQ haben mit plus 18 Prozent inzwischen aufgeschlossen. Der DAX wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand. Die US-Indizes begannen derweil etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd.

KI-Rally treibt den Markt

Bei den US-Techwerten läuft aktuell eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von NVIDIA. Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich der Ökonom Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

