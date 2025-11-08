DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin88.273 -1,2%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Ausblick: RadNet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

08.11.25 07:01 Uhr
RadNet präsentiert am 09.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,223 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RadNet 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll RadNet im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 494,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 461,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,23 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,403 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,97 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu RadNet IncShs

