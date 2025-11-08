Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 45 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 45 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 45/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 31.10.2025 und dem 07.11.2025. Stand ist der 07.11.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -25,77 Prozent
Quelle: evotec
Platz 29: Siltronic
Siltronic: -14,95 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 28: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -10,87 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 27: Nagarro SE
Nagarro SE: -10,55 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 26: QIAGEN
QIAGEN: -8,40 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 25: TeamViewer
TeamViewer: -8,40 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 24: Drägerwerk
Drägerwerk: -7,95 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 23: ATOSS Software
ATOSS Software: -7,57 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 22: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -7,50 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 21: JENOPTIK
JENOPTIK: -6,85 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 20: Sartorius vz
Sartorius vz: -6,76 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 19: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -6,55 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 18: IONOS
IONOS: -6,50 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 17: Bechtle
Bechtle: -6,50 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 16: PNE
PNE: -6,34 Prozent
Quelle: PNE
Platz 15: CANCOM SE
CANCOM SE: -5,48 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 14: Infineon
Infineon: -4,65 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 13: SAP SE
SAP SE: -3,92 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 12: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -3,28 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 11: Kontron
Kontron: -2,47 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 10: United Internet
United Internet: -1,35 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 9: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -0,86 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 8: HENSOLDT
HENSOLDT: -0,60 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 7: 1&1
1&1: 0,70 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 6: freenet
freenet: 2,59 Prozent
Quelle: freenet
Platz 5: Nordex
Nordex: 5,79 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 4: SMA Solar
SMA Solar: 7,01 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 9,04 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 2: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 10,64 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 1: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 18,92 Prozent
Quelle: AIXTRON
