Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 45 im Überblick
KW 45: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 45: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 45 im Überblick

08.11.25 03:19 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien in KW 45 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 45 im Überblick.

Indizes
Indizes
TecDAX
3.465,6 PKT -32,6 PKT -0,93%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 45

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 45/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 31.10.2025 und dem 07.11.2025. Stand ist der 07.11.2025.

Platz 30: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -25,77 Prozent

Platz 29: Siltronic

Siltronic: -14,95 Prozent

Platz 28: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -10,87 Prozent

Platz 27: Nagarro SE

Nagarro SE: -10,55 Prozent

Platz 26: QIAGEN

QIAGEN: -8,40 Prozent

Platz 25: TeamViewer

TeamViewer: -8,40 Prozent

Platz 24: Drägerwerk

Drägerwerk: -7,95 Prozent

Platz 23: ATOSS Software

ATOSS Software: -7,57 Prozent

Platz 22: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -7,50 Prozent

Platz 21: JENOPTIK

JENOPTIK: -6,85 Prozent

Platz 20: Sartorius vz

Sartorius vz: -6,76 Prozent

Platz 19: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -6,55 Prozent

Platz 18: IONOS

IONOS: -6,50 Prozent

Platz 17: Bechtle

Bechtle: -6,50 Prozent

Platz 16: PNE

PNE: -6,34 Prozent

Platz 15: CANCOM SE

CANCOM SE: -5,48 Prozent

Platz 14: Infineon

Infineon: -4,65 Prozent

Platz 13: SAP SE

SAP SE: -3,92 Prozent

Platz 12: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -3,28 Prozent

Platz 11: Kontron

Kontron: -2,47 Prozent

Platz 10: United Internet

United Internet: -1,35 Prozent

Platz 9: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -0,86 Prozent

Platz 8: HENSOLDT

HENSOLDT: -0,60 Prozent

Platz 7: 1&1

1&1: 0,70 Prozent

Platz 6: freenet

freenet: 2,59 Prozent

Platz 5: Nordex

Nordex: 5,79 Prozent

Platz 4: SMA Solar

SMA Solar: 7,01 Prozent

Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 9,04 Prozent

Platz 2: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 10,64 Prozent

Platz 1: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 18,92 Prozent

