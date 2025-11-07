Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Platz 15: FUCHS
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FUCHS SE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 14: Nestlé
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestlé von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Platz 13: Siemens Healthineers
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 12: Ryanair
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 27,50 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Apple
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 10: BMW
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 9: Fresenius
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 8: DWS
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 57,70 auf 60,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 7: Rheinmetall
Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro je Aktie belassen. Zur Analyse
Platz 6: Deutsche Beteiligungs AG
Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Beteiligungs AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Zalando
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Platz 4: McDonald´s
Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 364 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 3: HENSOLDT
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HENSOLDT nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 2: DHL
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 1: SUSS MicroTec
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 36 auf 40 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
