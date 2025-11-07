DAX23.490 -1,0%Est505.560 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,42 -4,0%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.590 -1,3%Euro1,1558 +0,1%Öl63,90 +0,5%Gold3.997 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie
Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Commerzbank-Aktie Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Commerzbank-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Kaufempfehlungen KW 45

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

07.11.25 12:35 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren



Aktien Empfehlungen KW 25/45: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

Platz 15: FUCHS

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FUCHS SE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FUCHS PETROLUB

Platz 14: Nestlé

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestlé von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 13: Siemens Healthineers

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: testing / Shutterstock.com

Platz 12: Ryanair

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 27,50 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Markus Mainka / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 11: Apple

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 10: BMW

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 9: Fresenius

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius

Platz 8: DWS

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 57,70 auf 60,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Platz 7: Rheinmetall

Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro je Aktie belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 6: Deutsche Beteiligungs AG

Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Beteiligungs AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Platz 5: Zalando

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 4: McDonald´s

Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 364 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Platz 3: HENSOLDT

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HENSOLDT nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT

Platz 2: DHL

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: AIF

Wer­bung

Platz 1: SUSS MicroTec

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 36 auf 40 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SUSS MicroTec SE

Bildquellen: asiandelight / Shutterstock.com, Pisit.Sj / Shutterstock.com