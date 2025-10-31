DAX 24.245 +1,2%ESt50 5.703 +0,7%MSCI World 4.393 +0,1%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.306 -2,8%Euro 1,1515 -0,2%Öl 64,48 -0,9%Gold 4.005 +0,1%
Siemens Healthineers Aktie

48,71 EUR +0,34 EUR +0,70 %
STU
Marktkap. 54,47 Mrd. EUR

KGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

11:26 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
48,71 EUR 0,34 EUR 0,70%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klarheit hinsichtlich des Umgangs mit dem Anteil an der Tochter auf dem Siemens-Kapitalmarkttag am 13. November könnte eine Last von den Siemens-Healthineers-Aktien nehmen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitagabend in seinem Kommentar. Auf dem eigenen Kapitalmarkttag am 17. November könnte das Medizintechnikunternehmen dann die guten Geschäftsaussichten wieder in den Fokus rücken./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,75 €		 Abst. Kursziel*:
31,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
48,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,39%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

11:26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
08:01 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.10.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
