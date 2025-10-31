DAX 24.160 +0,8%ESt50 5.693 +0,5%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.041 -3,0%Euro 1,1518 -0,2%Öl 64,75 -0,5%Gold 4.003 +0,0%
DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Ethereum: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen Ethereum: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
FUCHS Aktie

39,54 EUR +0,86 EUR +2,22 %
STU
Marktkap. 4,28 Mrd. EUR

KGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6

ISIN DE000A3E5D64

Symbol FUPPF

FUCHS SE VZ Buy

10:41 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
FUCHS SE VZ
39,54 EUR 0,86 EUR 2,22%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Maßnahmen zur Kostenvermeidung trügen Früchte beim Schmierstoffhersteller, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,46 €		 Abst. Kursziel*:
36,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,57%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

