Lukrative FUCHS SE VZ-Investition?

MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren verdient

16.01.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in FUCHS SE VZ-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
39,74 EUR -0,04 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das FUCHS SE VZ-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 38,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,178 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.047,64 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Anteils am 15.01.2026 auf 40,02 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,76 Prozent erhöht.

FUCHS SE VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

Analysen zu FUCHS SE VZ

DatumRatingAnalyst
13.01.2026FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
27.11.2025FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025FUCHS SE VZ OverweightBarclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FUCHS SE VZ nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen