FUCHS Aktie
Marktkap. 4,55 Mrd. EURKGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,22 €
|Abst. Kursziel*:
36,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,40%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|09:36
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
