DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien
FUCHS Aktie

39,66 EUR +0,12 EUR +0,30 %
STU
Marktkap. 4,33 Mrd. EUR

KGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6

ISIN DE000A3E5D64

Symbol FUPPF

Barclays Capital

FUCHS SE VZ Overweight

08:36 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
FUCHS SE VZ
39,66 EUR 0,12 EUR 0,30%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fuchs SE von 55 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäische Chemiebranche sei strukturell angeschlagen, schrieb Gaurav Jain am Dienstagnachmittag in seiner Analyse. Wer an Relevanz verliere, in der globalen Kostenkurve schlecht positioniert sei und/oder möglicherweise gar seine Kapitalkosten nicht mehr verdiene, gerate in einen langsamen, aber unerbittlichen Abwärtsstrudel. Ohne Zugang zu billigem russischen Gas oder massiv sinkenden Kapazitäten in China könnte genau dies das Schicksal der europäischen Chemiebranche sein. Die Politik könne dies wohl kaum verhindern, ganz gleich wie umfassend der "European Chemicals Industry Action Plan" auch sei. Jain schätzt die Branche insgesamt also negativ ein. Relativ gut findet er Industriegaskonzerne, Zutatenhersteller und Chemikalienhändler. Besonders skeptisch sieht er breit aufgestellte Chemiekonzerne. Beim Schmierstoffhersteller Fuchs lobte Jain ein attraktives Geschäftsmodell und eine niedrige Bewertung./ag/bek

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,50 €		 Abst. Kursziel*:
31,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
39,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,11%
Analyst Name:
Gaurav Jain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

